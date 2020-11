Sono sempre di più gli hair stylist che si cimentano in nuove sfumature e nuove tonalità da realizzare sulle proprie clienti, ed è proprio il biondo una delle nuance più amate dalle donne.

Quali sono le tendenze per capelli biondi dell’inverno 2021? Sono tante le tonalità di capelli biondi protagoniste della fredda stagione, dai toni più caldi come il miele dorato ai toni più freddi come il rosé blonde e biondo platino.

Capelli biondi sfumati

Foto Shutterstock | Shumskaya Tatiana

I capelli biondi sfumati sono nuovamente protagonisti delle tendenze inverno 2021. Il Balayage rimane una delle richieste più diffuse nei saloni dei parrucchieri, ma per la fredda stagione anche la classica sfumatura che parte da una base scura fino ad arrivare ad una nuance più chiara è un’opzione da prendere in considerazione.

Un’altra tendenza che sta prendendo sempre più piede specialmente nel mondo dei social è il rosè blonde. È una sfumatura di biondo accompagna da una nuance rosa delicata e fine, perfetta per chi è alla ricerca di un look alternativo ed elegante allo stesso tempo. Sempre più luminose le sfumature delle tendenze inverno, quindi osate con i colori accesi e le tonalità di biondo luminose e brillanti!

Tendenze capelli biondi 2021: i look da copiare

Chi parte da una base chiara è molto più avvantaggiato e può sbizzarrirsi con sfumature, nuances e mix di colori. Da nuance fredde come il biondo platino, a tonalità calde come il biondo vaniglia e il miele dorato: scopriamo insieme quali sono le tonalità più trendy e chic del momento!

Biondo vaniglia: il protagonista delle tendenze capelli 2021

Foto Shutterstock | VAndreas

Conosciuto anche come Vanilla Blonde, su Instagram sta diventando sempre più popolare tra influencer e beauty blogger. Il biondo vaniglia è di tendenza ora e lo sarà per tutto l’inverno. Un colore intenso, caldo, dorato e ideale per chi parte già da una base chiara.

Il ritorno del biondo platino

Foto Shutterstock | popcorner

Come ci insegnano i migliori parrucchieri, il biondo platino addolcisce i lineamenti del viso ed è ideale per chi è alla ricerca di un total blonde. Per chi ha una base scura, sicuramente raggiungere il biondo platino sarà molto difficile, ma non impossibile; chi, invece, ha una base chiara parte molto più avvantaggiato. Attenzione, perché il biondo platino richiede tempo, costanza e tanta cura, altrimenti l’effetto paglia è assicurato!

Biondo miele caldo

Foto Shutterstock | progressman

Lunghi, corti, ricci o lisci, qualsiasi sia il taglio di tendenza che avete deciso di sfoggiare per l’inverno, non preoccupatevi per la tonalità calda da scegliere: il biondo miele è la scelta perfetta per tutte le donne. Una nuance calda e romantica, i capelli biondo miele si sposano perfettamente con sfumature ramate o intense.

La tendenza dell’inverno: capelli color bronde

Foto Shutterstock | sruilk

Sicuramente avrete notato capelli con un mix di biondo e castano, dietro questa scelta esiste ovviamente una tecnica professionale. Da diverso tempo è nato il color bronde, ovvero un mix tra castano e biondo, perfetto per chi non vuole rinunciare al classico castano ma desidera avere delle ciocche più chiare tendenti al biondo.