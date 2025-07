Bonus Trasporti 2025, chiedilo subito e viaggi gratis sui mezzi senza pagare un euro

Decidere di muoversi con i mezzi pubblici è una scelta che fa bene all’ambiente, perché si inquina meno, ma anche al portafoglio, perché costa decisamente meno se si sfrutta il Bonus Trasporti 2025, vediamo tutte le novità a riguardo.

L’argomento è stato di recente affrontato anche dal Pd che ha proposto alcuni interventi di carattere nazionale per il trasporto pubblico locale che diventeranno proposte di legge depositate alla Camera e al Senato. Si parla di un contributo fino a 300 euro per i giovani dai 14 ai 24 anni con Isee fino a 30.000 euro e un fondo per consentire agli studenti fuori sede il diritto al rientro con un contributo fino a 250 euro, sempre riservato ai giovani con Isee familiare al di sotto dei 30mila euro.

Ma se queste sono solo ancora delle proposte, ci sono altre misure attualmente in vigore che interessano la mobilità, vediamo dunque nel dettaglio quali sono queste agevolazioni.

Quali sono le novità sul Bonus Trasporti 2025 e come richiederlo

Che il trasporto pubblico sia una risorsa è un dato di fatto, contribuisce senz’altro a ridurre le emissioni inquinanti ed è quindi più sostenibile, poi consente anche a chi non ha veicoli di proprietà di spostarsi agevolmente all’interno della città, del Paese e anche dell’Europa. Chi usa i mezzi pubblici può sfruttare tutta una serie di bonus pensati per incentivarne l’uso.

Purtroppo a livello nazionale il bonus trasporti per l’acquisto di abbonamenti bus è scaduto nel 2023 e non è stato più rinnovato, tuttavia è valida la Carta dedicata a te e ci sono diverse iniziative a livello regionale che sono molto interessanti. Ecco di cosa si tratta.

La Carta Dedicata a Te consente di avere subito un totale di 500 euro da spendere per fare la spesa o comprare abbonamenti per i mezzi pubblici, è uno dei bonus per chi ha un reddito basso che probabilmente sarà finanziato da settembre.

Si può anche ottenere una detrazione IRPEF del 19% su un totale massimo di 250 euro spese per abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nella dichiarazione dei redditi

Come accennavamo ci sono anche dei sostegni a livello locale. Infatti ogni regione ha cercato di tamponare la non iniziativa del governo in tal senso, proponendo bonus trasporto 2025 in favore di giovani e anziani. Facciamo qualche esempio:

LAZIO: i giovani residenti tra i 16 e i 25 anni possono viaggiare gratis per un mese su metro, autobus, tram e treni regionali tramite l’app Bella X Noi. Si può richiedere fino al 15 Settembre 2025.

EMILIA ROMAGNA: gli studenti residenti hanno l’abbonamento gratuito ai mezzi pubblici con in bonus Salta Su. Solo per chi frequenta le scuole superiori occorre un ISEE fino a 30.000 euro.

VENETO: chi ha tra 18 ai 30 anni (anche non residenti) può ottenere uno sconto del 50% sugli abbonamenti ai mezzi pubblici (bus, treni regionali e vaporetti di Venezia

CAMPANIA: chi ha tra i 20 e i 35 anni può ricevere uno sconto del 30% sugli abbonamenti ai mezzi pubblici per tutta la stagione estiva grazie all’iniziativa Estate in Movimento. Inoltre gli studenti residenti con un’età compresa tra gli 11 e 26 anni e ISEE non superiore a 35.000 euro possono richiedere abbonamenti gratis con il bonus trasporti Campania 2025

PIEMONTE: usando autobus elettrici, tram e treni a basse emissioni si può ottenere uno sconto del 50% sull’abbonamento.

Queste sono sono alcune iniziative a livello locale, vi suggeriamo di informarvi presso il vostro comune di residenza per avere informazioni a proposito del bonus trasporti 2025, è un’opportunità per viaggiare gratis, o quasi, che non va assolutamente sprecata! Inoltre restate aggiornate sui bonus per famiglie 2025, c’è ancora tempo per richiederli.