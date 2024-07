Moda, le tendenze più hot per l’Autunno Inverno 2024-2025 dalle sfilate

Scopri le principali tendenze moda per l’Autunno Inverno 2024-2025 direttamente dalle sfilate: dai colori ai tessuti, tutti i trend per la prossima stagione.

È vero, siamo ancora in piena estate, ma con l’avvicinarsi della stagione Autunno Inverno 2024-2025 cresce esponenzialmente la curiosità sulle tendenze che domineranno la moda nei prossimi mesi.

Le sfilate delle principali maison alle Fashion Week di New York, Londra, Milano e Parigi hanno rivelato alcuni trend chiave della stagione che verrà. Ecco un’analisi delle tendenze moda emerse, nuove idee e outfit degni di nota di cui entusiasmarci per l’Autunno Inverno 2024-25.

Tendenze moda Autunno Inverno 2024-2025: i colori

Tra i colori di tendenza per l’Autunno Inverno 2024-2025 , accantonata la mania Barbiecore, emergono i toni di rosa più tenui e più indossabili: in fondo il colore Pantone 2024 è il peach fuzz. Via libera dunque a tonalità pastello più dolci e cremose, come le sfumature di rosa viste in passerella da Giambattista Valli, Elie Saab e Stella McCartney.

Ma il vero trendsetter per la stagione è il nero: la passerella total black di Valentino ha posto le basi per la tendenza monocromatica dell’Autunno Inverno 2024, proprio come è stato nel 2022 per il PP Pink. Del resto il nero, visto anche da Dolce & Gabbana, Hermes e Max Mara, sta bene su tutto e non passa mai di moda.

I capispalla che indosseremo la prossima stagione

Torna il trench, un capo intramontabile del guardaroba: fino ad ora relegato più tra i grandi classici, ha invece conquistato i riflettori delle sfilate moda Autunno Inverno 2024-2025. Tra i modelli più originali, il voluminoso trench di The Row o quello con rifiniture argentate proposto da Cecilie Bahnsen. Portato in passerella anche da Tod’s e Chloé, il trench è uno dei migliori capi su cui investire visto che può essere indossato da inizio autunno a primavera.

L’oversize continuerà a essere un trend importante, con capispalla dalle linee morbide e voluminose che offrono comfort e un’allure rilassata. Rick Owens ha estremizzato questo trend con cappotti enormi, mentre Max Mara ha proposto un approccio più morbido. I cappotti oversize extra lunghi, come quelli di The Row, saranno un must-have, perfetti per affrontare il freddo con stile.

Per le giornate più fredde ci sono i piumini imbottiti, reinterpretati in modo sofisticato da Moncler e Balenciaga, un capo chiave per l’Autunno Inverno 2024-2025. Le pellicce faux-fur come quelle proposte da Stella McCartney e Shrimps offrono invece un’alternativa etica e sostenibile.

Pelle, vinile e trasparenze: le sexy tendenze moda Autunno Inverno 2024-2025

Materiali come pelle e vinile hanno dominato le passerelle, conferendo un’ allure rock e audace agli outfit. Balmain ha presentato giacche in pelle abbondanti, mentre Bottega Veneta ha optato per un approccio sofisticato con abiti in vinile lucido. La seduzione è stata un tema centrale delle sfilate moda Autunno Inverno 2024-2025 con trasparenze, spacchi vertiginosi e nude look.

Jacquemus ha proposto abiti minimali, mentre Dolce & Gabbana ha presentato la lingerie a vista. Le trasparenze, viste anche nelle collezioni di Saint Laurent e Mugler, sono una tendenza sexy e audace per la prossima stagione.

Il ritorno dei pantaloni a vita bassa e delle gonne a ruota

Chi si rivede: dopo anni di dominio dei pantaloni a vita alta, Diesel e Miu Miu hanno riportato in passerella i modelli a vita bassa, proponendo silhouette che valorizzano la figura.

Tornano di grande tendenza anche le gonne a ruota, presentate da Dior e Valentino, che con il loro stile classico ma sempre attuale aggiungono un tocco romantico e femminile al guardaroba invernale.

Le texture e le stampe di tendenza per l’Autunno Inverno 2024-2025

Frange, piume e altre texture materiche hanno portato dinamismo e tridimensionalità alle passerelle. Questi dettagli, visti su abiti e accessori, aggiungeranno un tocco di eccentricità ai look invernali. Le frange, in particolare, tornano protagoniste dei look, dagli stivali agli abiti ricoperti di nappe: viste in passerella da Valentino, Dior, Mugler e molti altri brand, conferiscono movimento, dinamismo e un tocco bohémien.

Tornano gli anni ’80 e le stampe geometriche: quadri, righe e motivi grafici astratti, visti nelle collezioni di vari designer, saranno un elemento distintivo della prossima stagione e daranno un aspetto moderno e vibrante ai look invernali. Altra tendenza per la prossima stagione è l’animalier, in particolare la stampa leopardata vista sulle passerelle di Zimmermann, Céline, Versace e Alaïa. Le stampe floreali continuano a fiorire anche nei mesi più freddi con motivi e su tessuti più invernali, come i quadri e il tartan portati in passerella da Loewe, Miu Miu e Giambattista Valli.

Tendenza Boho anni ’70

Tra stampe floreali, frange e dettagli etnici, resiste tra le tendenze moda Autunno Inverno 2024-2025 l’estetica bohémien, perfetta per aggiungere un’aria hippie chic agli outfit invernali.

Lo shearling di Chanel e il doppio denim di Dior strizzano l’occhio a questo revival retrò per la prossima stagione, ma la punta dell’iceberg di questa tendenza anni ’70 sono le camicette di chiffon, gli occhiali da sole da aviatore e gli abiti boho fluenti di Chloé.

Gli accessori: le scarpe e le borse

Per quanto riguarda le calzature, uno dei trend moda Autunno Inverno 2024-2025 è quello degli stivali oversize, in pelle o in vinile, che si allungano fin sopra il ginocchio o addirittura fino alla coscia, portati in passerella di molti designer, come Chloé, Schiaparelli e Ferragamo.

Un’altra presenza costante nelle sfilate sono state scarpe con la punta squadrata vista su décolleté, stivaletti e persino sneakers. Altro trend sono le texture pelose che rendono le scarpe più calde e accoglienti per i mesi freddi, portate in passerella da Jil Sander, Diesel, Ferragamo, Simone Rocha e molti altri brand.

Tornano in auge le zeppe e i plateau su stivali, décolleté e persino sandali, dimostrando che l’eleganza può andare di pari passo con la stabilità. Alexander McQueen ha presentato stivali con tacchi scultorei, mentre Prada ha proposto modelli con dettagli metallici. Le sneakers, reinterpretate con materiali innovativi e design futuristici, continuano a essere un must-have.

Come le scarpe, anche le borse per l’Autunno Inverno 2024-2025 diventano furry come quelle viste da Marni e da Diesel. Per quanto riguarda le dimensioni, si va dalle mini borse a quelle dalle dimensioni esagerate come le tote oversize presentate da Loewe e Balenciaga, ideali per chi cerca funzionalità senza rinunciare al glamour.

Tra le tendenze più originali c’è poi quella delle borse bracciale, che uniscono l’eleganza dei gioielli all’utilità di una piccola borsa, portate in passerella da Prada, Alaïa e Chloé, e delle micro bag cilindriche viste durante la sfilata di Louis Vuitton.

Insomma, la moda Autunno Inverno 2024-2025 si prospetta ricca di contrasti e novità. Dalle texture materiche ai colori audaci, passando per capi oversize e il see-through, le passerelle hanno offerto una panoramica variegata di tendenze un pò per tutti i gusti. Prepariamoci ad affrontare la prossima stagione fredda con stile e originalità!