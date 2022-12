È arrivato il Natale, è arrivato il periodo dell’anno in cui le case si riempiono di colori e con loro anche gli outfit che si scelgono tendono ad avere colori sgargianti e natalizi, come oro, argento, glitter e soprattutto il rosso.

Ma non per tutti è così: esistono moltissime persone che, per quanto riguarda gli outfit per le feste, fanno fatica a lanciarsi in abbinamenti con colori sgargianti e luminosi. Il loro colore è il nero e non vogliono rinunciarci. Ma in fondo si tratta del colore più elegante, classico e evergreen tra tutti. Molti brand comprendono questa esigenza e propongono dei look total black perfetti per le feste natalizie.

Una Tokio total black e super raffinata

Total Black: 3 outfit neri stupendi da sfoggiare durante le feste – Foto Instagram @ursulolita

Una delle protagoniste della serie tanto amata “La casa di carta”, Ursula Corbero (Tokio) ha sfoggiato in occasione di una mostra uno splendido abito Yves Saint Laurent completamente nero. Un tubino elegantissimo, corto e con il collo alto che fasciava completamente. La particolarità era un fiocco che partiva dalla parte bassa della pancia e arrivava fino ai piedi. Un outfit che non fa passare inosservate, perfetto per una serata di festa ed eleganza.

Il look elegante e originale di Zara

Total Black: 3 outfit neri stupendi da sfoggiare durante le feste – Foto sito Zara

Tante le proposte di look completamente in nero di Zara. Adatti per occasioni eleganti ma senza lasciare quel tocco di sportività, di quotidianità che regala la comodità che tanto si desidera anche in serate particolari. Tra i look suggeriti un bermuda lungo che arriva sotto al ginocchio, realizzato in misto lana da abbinare ad una giacca larga aperta davanti. Sotto si può optare per un gilet aderente in velluto con applicazione di paillettes e scollo a V.

Sempre da Zara si può trovare un blazer realizzato in misto viscosa, con collo a revers e maniche lunghe con piume rimovibili, da abbinare ad un vestito corto a mezzo collo con giromanica con spalline. Tutto rigorosamente total black.