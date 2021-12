Siete pronte a scintillare letteralmente a Natale e Capodanno? È arrivato il momento perfetto per sfoggiare gli abiti oro, argento e glitter più glamour e particolari!

In vista delle feste, sono tantissime le griffe che inseriscono nei loro cataloghi vestiti metallizzati e glitter da sfoggiare per party ed eventi fashion, minidress e abiti sotto il ginocchio con maniche lunghe o senza per essere le regine della festa.

Abiti oro per Natale e Capodanno: i più glamour

Come non scegliere l’oro per Natale e Capodanno? Da sempre colore top delle feste, quest’anno è il più gettonato e vi renderà le vere protagoniste! Imperativo categorico: paillettes e lustrini come se piovesse.

Foto Zara

Zara come sempre ha un’ampia scelta di party dress esclusivi e super cool. Schiena scoperta e lunghezza rigorosamente sopra il ginocchio, con chiusura sul collo e interamente ricoperto di paillettes, con questo vestito vi sentirete le più fashion della serata.

Foto Mango

Dalle vibes anni ’90, invece, l’abito a texture lucida proposto da Mango è lungo e dall’effetto sottoveste: favoloso nella sua semplicità! Indossatelo con un make up smokey intrigante e seducente.

Abiti metallizzati, i vestiti argento super chic

Ai modelli oro fanno come sempre una grande concorrenza in vista di Capodanno gli abiti argento, considerati sofisticati, femminili e sempre alla moda.

Foto Bershka

Bershka ci fa innamorare dei lustrini con un vestito manica lunga lace up argento e nero con motivi geometrici e psichedelici, per essere comunque le più cool delle feste!

Foto Zara

Minidress di paillettes argentate, senza maniche ma con spalline così tanto anni ’80 che già ci sentiamo in pieno mood festaiolo: è questa la proposta Zara per il Capodanno 2022!

Gli abiti glitterati più cool per essere al top a Natale e Capodanno

Ma non ci sono solo oro e argento a dominare la palette cromatica per le feste. In diverse collezioni si fanno notare abiti glitterati o interamente rivestiti di paillettes, morbidi e comodi ma anche estremamente glamour.

Foto Berhska

La tuta intera è uno dei must have di questo 2021 e si rende protagonista anche del Natale e Capodanno. La versione di Berhska è aderente, con taglio cut out frontale e spalline sottili e il colore è il più particolare di tutta la palette: un ruggine scuro quasi bordeaux che sprizza grinta!

Foto Berhska

Per chi si sente più aggressive e vuole lasciar emergere la sua parte più rock, il minidress animalier con base ruggine e chiusura al collo è quello a cui non può rinunciare. Il top se indossato con un blazer nero e ankle boots.