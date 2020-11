Irriverente, spavalda, a volte eccessivo, la tendenza moda animalier conquista la moda dell’inverno 2020-21, segno che gli anni ’90 sono ancora tra noi.

A differenza di trent’anni fa tuttavia, l’animalier non è più solo associato a una moda provocante, ma si veste di una nuova interpretazione, romantica e concettuale.

Foto Getty Imagesv | Edward Berthelot

Le ultime tendenze animalier rivelano una donna graffiante e selvaggia al punto giusto ma senza esagerare (non ci sarà mai un look alla Shania Twain nel video that don’t impress me much!), una donna che ama osare ma con un tocco di stile ricercato. Per l’inverno 2021 tutto sarà possibile con l’animalier, dal cappotto alla giacca, dal pantalone alla gonna.

Foto Getty Imagesv | Edward Berthelot

Il segreto per essere eleganti è mischiare il capo animalier scelto con un altro capo basic. La regola generale è: evitare un total look animalier, uno stile wild sì, ma a piccole dosi, magari giocando con gli accessori dai colori neutri!

Ecco tantissimi look da copiare, dal leopardato al pitonato!

Look animalier da copiare: capispalla

Foto Getty Images | Claudio Lavenia

Per chi non vede l’ora di indossare il look animalier, consigliamo di indossare il capospalla dalla stampa sauvage con un paio di mom jeans e completare l’outfit con un paio di pantofole, per un look davvero cool!

Foto Getty Images | Gotham

Foto Getty Imagesv | Edward Berthelot

Tendenze inverno 2021: top e maglioni animalier

Perfetto per un look da giorno, il maglione animalier non è mai esagerato e dona quel tocco di classe in più all’outfit.

Foto Getty Imagesv | Edward Berthelot

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Non esiste solo il classico stile animalier, le stampe sono le più variegate e dai colori più incredibili, come il rosso per esempio!

Foto Getty Imagesv | Edward Berthelot

Look da giorno e da sera con pantaloni e gonne animalier

Quest’inverno 2021 stupite con dei meravigliosi look da giorno e da sera che contengono un capo sauvage!

Foto Getty Imagesv | Edward Berthelot

Foto Getty Images | Christian Vierig

La gonna animalier, abbinata con un maglione basic è un abbinamento davvero molto elegante, e fa sembrare molto costoso quello che indossate.

Foto Getty Imagesv | Edward Berthelot

Foto Getty Images | Christian Vierig

Vestiti sauvage, look animalier per l’invern

Infine i vestiti non potevano mancare nella nostra lista. Sebbene possa quasi sembrare un total look animalier, in realtà va smorzato con stivaletti, borsa o cappotto che riprende in sottotono di colore dell’abito. Per essere selvagge, ma con stile!

Foto Getty Imagesv | Edward Berthelot