Quale è il Pantone 2024? “Avvolgente e caldo” e sicuramente misterioso: si tratta del Peach Fuzz!

Stiamo per lasciare un anno tumultuoso e fatto di guerre. Gli esperti del Pantone Color Istitute hanno trovato un colore che manda messaggi di compassione e di empatia. Si tratta del Peach Fuzz, sarà la tinta più alla moda del 2024

“Avvolgente e caldo” è così che gli esperti del Pantone Color Institute definiscono il colore del 2024. Questa tonalità è in grado di lanciare messaggi “di compassione ed empatia” dopo un anno “pieno di tumulti in molti aspetti delle nostre vite“.

C’è bisogno di pace per il prossimo anno e Pantone ha promosso il colore Peach Fuzz per il 2024 lanciando un messaggio di speranza.

Ma di che colore si tratta? Scopriamolo insieme e conosciamo i vari aspetti nascosti che lo caratterizzano!

Peach Fuzz: il Pantone alla moda per il 2024

Il Peach Fuzz è il 13-1023 sul Pantone. E’ una tonalità di pesca che risulta poco accesa, ma morbida e delicata. Diciamo che solitamente siamo state abituate a vedere questo colore indossato dalle damigelle negli ultimi matrimoni. Adesso lo vedremo sfilare per le strade della città!

Secondo il Pantone Color Institute, questa tonalità ha la capacità di arricchire l’anima, ma anche il corpo e la mente. Sarà proprio il Peach Fuzz a colorare il mondo della moda, del beauty, della grafica, packaging e dell’interior design nel prossimo 2024.

“Abbiamo scelto un colore che irradia calore ed eleganza moderna” rivela Leatrice Eiseman, la direttrice esecutiva dell’Istituto, aggiungendo: “Offre un abbraccio tattile e unisce senza sforzo la giovinezza con l’intramontabilità“.

Questa tonalità di pesca è leggermente sensuale, ma anche sincera e gentile. Secondo Pantone, è proprio questo il colore della comunità e della collaborazione.

Si vuole la calma per il 2024, ma anche la protezione e la solidarietà.

Il Peach Fuzz è il perfetto connubio tra il rosa e l’arancione infondendo serenità e calma. In questo momento, il mondo mette al primo posto la produttività e i risultati esterni, e Pantone ha deciso invece di riconoscere l’importanza del nostro io interiore per “trovare momenti di riposo, creatività e contatto umano anche con i ritmi frenetici della vita moderna“.

La priorità del 2024 deve essere il calore ed il comfort, quelle sensazioni che solitamente proviamo trascorrendo del tempo con gli amici o familiari o ritagliandoci del tempo per noi.

A proposito di radioso e calore, non puoi capire come il Peach Fuzz faccia diventare rosea la pelle. Se non sei bravissima con i trucchi, scopri come realizzare un make up da urlo in soli cinque minuti!

Il Pantone Color Institute prende seriamente il suo lavoro. Gli esperti passano tutto l’anno viaggiando per il mondo capendo quali sono i colori di tendenza, di intrattenimento, quali sono i film in produzione, i nuovi tipi di giochi in voga, gli artisti emergenti e anche le condizioni socio-economiche.

Insomma, Pantone Color Institute oltre a dettare legge sulle mode, vuole mandare un messaggio di speranza e di pace per il futuro 2024. Il Peach Fuzz è la giusta tonalità per un anno bisesto (speriamo) senza brutte sorprese