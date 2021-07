Per un look diverso dal solito osate dei tagli di capelli con frangia: in molte pensano che sia una scelta troppo azzardata e che stia bene a pochissime persone, ma in realtà non è così e trovando il giusto equilibrio con la forma preferita che si vuole dare alla propria chioma (lunga, corta, media…) il risultato è quello di un look che va dallo sbarazzino al bon ton, a seconda del make up abbinato e anche sicuramente dello stile nel vestire. Abbiamo raccolto per voi i migliori consigli sui tagli di capelli con frangia da copiare!

Tagli lunghi con frangia

Una chioma lunga e voluminosa può essere arricchita da una frangia a tendina o una leggera frangia laterale. Se avete dei capelli folti e spessi evitate la frangia para, potrebbe appesantirvi lo sguardo; in alternativa, optate per una frangia sfilata aperta a tendina. Questo tipo di taglio sta bene specialmente con una messa in piega mossa.

Foto Instagram | wellaeducation

Foto Instagram | joeltorresstyle

Per un look più elegante è tornata di moda la frangia bombata piena, perfetta per chi ha i capelli lunghi e fini.

Foto Instagram | nao_kawakubo

Tagli medi con frangia a cui ispirarsi

Tra i tagli medi con frangia da copiare assolutamente non possiamo non nominare il caschetto. Sempre più di tendenza negli ultimi, che sia inverno o estate non ha importanza: il bob sta bene a tutte e può essere arricchito da una frangia para e/o sfilata. Il caschetto, inoltre, è un taglio di capelli che dona a tutte sia in versione liscia che wavy.

Foto Instagram | mgray153

Foto Instagram | wellahairusa

Un altro taglio d’ispirazione, sempre più in voga quest’anno, è il mullet: in perfetto stile anni Ottanta, questo tipo di haircut è caratterizzato da una scalatura ben evidente. Ideale per chi desidera dare volume ai capelli!

Foto Instagram | joeltorresstyle

Per una versione più corta, potete lasciarvi ispirare da questo taglio di capelli ricci con frangia, romantico e ribelle allo stesso tempo!

Tagli corti con la frangia

Il pixie cut è senza dubbio uno dei tagli corti con frangia più amati del momento.

Sono tanti i tagli asimmetrici a cui ispirarsi, come quello con la frangia laterale piena o una frangia cortissima (possiamo prendere come esempio Alessandra Amoroso).

Foto Instagram | amorosoof

Sempre più in voga la rasatura laterale, uno dei tagli preferiti dalle ragazze è il taglio cortissimo con frangia altrettanto corta. Per un look ancora più originale, impossibile non optare per un colore vivace!