Già in passato la supermodella Bella Hadid si era mostrata con bellissimi tagli corti, salvo poi rivelarsi fake, ma qualche settimana fa, ha condiviso su Instagram un video in cui sembrava aver definitamente dato un taglio alla chioma: il suo taglio shag, ovvero caschetto sfilato e frangia piena, è diventato subito un trend.

Bella però anche questa volta indossava una parrucca, come dimostrano foto e video successivi in cui sfoggia il suo solito taglio, ma questo post potrebbe essere stato un test prima di tagliare in maniera drastica i capelli.

Shag, il taglio del momento

Shag in inglese significa arruffato: questo taglio prevede scalature soprattutto nella parte anteriore per dare grande movimento ai capelli. Infatti, il risultato che si vuole ottenere è piuttosto spettinato e ribelle dal sapore assolutamente vintage, per questo la frangia è imprescindibile.

Questo stile dà il suo meglio sul long bob, ovvero il caschetto lungo, che arrivo fino alla clavicola, sfruttando così al meglio il volume, ma anche sul lungo può avere risvolti interessanti. In questo caso, la reference è assolutamente Brigitte Bardot. Proprio a lei si è ispirata Jennifer Lopez per il suo long shag eseguito dal suo parrucchiere Chris Appleton.

Perché sceglierlo

Sul liscio dona movimento e viene esaltato in tutti i suoi volumi, sul mosso crea un bellissimo effetto sbarazzino dando forma al capello, sul riccio esalta la definizione delle ciocche, anche sulla frangia: lo shag sta bene a tutte le chiome che vogliono osare il corto ma vogliono un taglio molto facile da gestire pur rimanendo d’effetto.

E per chi vuole osare ancora di più, si può scegliere la scalatura estrema del mullet anni ’80, ovviamente rivisitato, sempre abbinato a una frangia piena ma non netta. Siamo sicuri che nel 2021 le celebrity che sceglieranno questo hairstyle saranno tantissime.