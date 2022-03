Liquid Hair: i capelli lisci ad effetto glossy extra lucido sono il must delle star

L’ultima ossessione delle celebrities? Far risplendere le proprie meravigliose chiome di luce propria. Capelli luminosi, dalla consistenza della seta e dal finish glossato che catturano e riflettono la luce proprio come fossero grandi specchi d’acqua. Tutta questa lucentezza ha un nome, si chiama Liquid Hair ed è una delle nuove tendenze capelli del periodo, la quale si distingue per un ammaliante nonché irresistibile fascino.

L’effetto sulle lunghezze è chic, ordinato e compatto, la texture morbida e come fluida: i Liquid Hair danno il meglio di loro su tagli lunghi lisci, conferendogli però maggior movimento grazie al gioco di luce. Non a caso, il trend sta impazzando tra le star, suscitando la curiosità generale del pubblico che non può che domandarsi quale segreto si celi dietro al trattamento.

Liquid Hair, come si ottengono capelli lucidi e setosi come Dua Lipa, Kim Kardashian e Megan Fox

Celeb quali Dua Lipa, Kim Kardashian e Megan Fox ne hanno ormai fatto un marchio di fabbrica, ma il loro mistero è fortunatamente presto svelato: oltre a partire da una base sana, con lunghezze costantemente trattate con maschere capelli (anche fai da te), occorre trattare il capello con la cheratina al fine di levigarne la superficie e scongiurare l’effetto crespo. Il trattamento viene lasciato in posa per circa un quarto d’ora, dopodiché le mani esperte dell’ hairstylist provvederanno ad asciugare la chioma stirando accuratamente ciocca per ciocca. Ed ecco in men che non si dica i Liquid Hair dei nostri sogni!

Liquid Hair su capelli medi come Zendaya? La risposta è si!

Chiome lunghe non sono necessariamente l’assoluto presupposto per la riuscita del trattamento: i Liquid Hair sono meravigliosi anche su tagli di capelli medi, come Zendaya insegna!