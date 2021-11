Zendaya è l’ultima, nonché più giovane, vincitrice del Fashion Icon Award. A 25 anni l’attrice è riconosciuta come uno delle icone di stile più interessanti dei nostri tempi, beniamina di centinaia di migliaia di fan, che fa sognare grazie al suo talento, alla sua indubbia simpatia e alla sua storia d’amore con Tom Holland. Ed è proprio l’attore che veste i panni di Spider Man ad aver celebrato in un post su Instagram Zendaya e il suo incredibile abito rosso firmato Vera Wang, indossato in occasione dei CFDA Awards tenutisi a New York.

Diamonds are Zendaya’s best friends

L’abito della nuova fashion icon Zendaya in raso rosso aranciato era formato da un mini top e da una gonna a tubino corredata da una sblusatura a palloncino. Per i momenti più freschi della serata, un bolerino dello stesso colore ha coperto le spalle della fashion icon Zendaya. E a completare il look delle treccine lunghissime e degli sfavillanti gioielli firmati Bulgari. Collier, bracciali e anelli di diamanti hanno fatto risplendere Zendaya sul tappeto rosso ancora di più!

Congratulazioni Zendaya fashion icon!