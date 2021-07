Zendaya e Tom Holland: finalmente c'è il bacio

Colleghi sul set della trilogia dedicata a Spider-Man, grandi amici e ora, probabilmente, anche fidanzati: Zendaya e Tom Holland sono stati finalmente beccati dalla “solita” Page Six mentre si baciavano in macchina per le strade di Los Angeles, confermando i rumors che si susseguivano da mesi.

Entrambi classe ’96, lei americana, lui inglese, sono due astri nascenti della nuova Hollywood, idoli della loro generazione che ora faranno sognare migliaia di fan. I media americani hanno già creato l’inevitabile crasi ad hoc: i Tomdaya.

Il loro legame molto forte e la loro complicità non erano passati inosservata: che i due potessero stare insieme era sostenuto da tempo, ma Zendaya e Tom Holland sono sempre stati super discreti, tenendo la vita privata ben lontana dai riflettori.

Ma già nelle scorse erano stati beccati insieme da Six Page nel quartiere di Silver Lake a Los Angeles, dove vive la madre dell’attrice, andando ad alimentare i gossip sempre più insistenti su una relazione tra i due. D’altronde è già dal 2017 che c’era questo sospetto, che ora finalmente troverebbe una conferma.

Incrociando i dati sulle loro ultime relazioni (lui con Olivia Bolton, lei con Jacob Elordi, entrambe finite a inizio 2020) due potrebbero stare insieme già dalla fine dell’anno scorso: ovviamente dai due non c’è ancora stato alcun commento né conferma, ma le foto non mentono: il bacio c’è e anche la nuova coppia più cool dell’estate.