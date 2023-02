Morto Maurizio Costanzo: tutte le donne del giornalista

Il 24 febbraio è morto Maurizio Costanzo, noto giornalista, scrittore, conduttore tv, autore, sceneggiatore e marito di Maria De Filippi, con cui era sposato dal 1995. Aveva 84 anni e durante tutta la sua vita, oltre alla carriera brillante coronata dal successo fin dagli anni ’70 del secolo scorso è stato anche al centro del gossip per le sue storie d’amore. Forse non sapremo mai chi sono state tutte le donne di Maurizio Costanzo, ma le più famose le conosciamo, ecco chi sono.

Maurizio Costanzo, sentimentale e tombeur de femme

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Maurizio Costanzo ha iniziato la carriera giornalistica nel 1956 e nel tempo è stato autore di programmi radiofonici e televisivi, di commedie teatrali, regista, sceneggiatore, attore.

Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976 conducendo talk-show e facendosi conoscere dal grande pubblico, con il Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset entra a far parte della storia della tv italiana.

Nella sua vita ha affascinato diverse donne, tre le ha anche sposate. Partiamo dal principio. La prima moglie fu Lori Sammartino, fotoreporter con la quale si sposò nel 1963. Aveva quattordici anni più di lui. Ma l’unione non durò molto: “Era una grande fotografa, mi fece crescere molto. Ma mi innamorai di una segretaria della Mondadori”.

La seconda moglie di Maurizio Costanzo fu Flaminia Morandi. Lei lasciò il marito Alberto Michelini per lui. Costanzo disse: “Era bellissimo, non so come fece a lasciarlo per me”.

Il matrimonio durò dal 1973 fino alla fine degli anni 70 e dalla giornalista ebbe due figli: Camilla e Saverio, oggi regista cinematografico e di serie televisive. Poi le cose finirono a causa di una storia segreta di lui, che durò 9 anni e di cui non volle mai parlare. “Voglio rispettarla”, commentò in una intervista a Barbara Palombelli del 2021.

Foto Shutterstock | GIO_LE

Poi fu la volta di Simona Izzo, con cui ebbe una relazione partita nel 1978, di cui disse “è stata molto divertente, è una donna straordinariamente intelligente. Molto gelosa, però. Non mi faceva dormire, adorava il dibattito sotto le lenzuola. Cercava la rissa notturna”.

E con Marta Flavi ebbe un matrimonio che non finì bene, tanto che era l’unica ex moglie con cui non aveva più rapporti. Due anni d’amore, dal 1987 al 1989. Poi il gelo. Però lei disse: “Nei suoi confronti ho solo bei ricordi, è una persona a cui sono legata, poi fortunatamente abbiamo preso strade differenti. Se non mi ricordasse qualcuno che mi sono sposata Maurizio io non me lo ricorderei, sono passati secoli”.

Il matrimonio con Maria De Filippi

Foto Instagram | @mariadefilippi_officialpage

Dal 1995 era sposato con Maria De Filippi che raccontò del suo passato burrascoso. Di lei disse: “Ho scoperto che il vero antidoto alla vecchiaia è l’innamoramento. Amare e restare giovani è tutt’uno. Quando ho incontrato Maria, per la prima volta nella mia vita ho pensato: ecco, questa è la persona che stringerà la mia mano mentre morirò. Non l’avevo mai pensato delle altre”.

Maurizio Costanzo conobbe Maria De Filippi nel 1989 durante un convegno sulla pirateria cinematografica a Venezia. Da allora non si sono mai più separati, e più volte l’aveva definita “la complice assoluta. Ha reso leggera la nostra convivenza”.

Nel 2002 hanno preso in affido Gabriele, che all’epoca aveva 10 anni, poi il bambino è stato definitivamente adottato nel 2004. Costanzo aveva 4 nipoti.