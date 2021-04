Vi ricordate quando da bambine ci facevamo fare le famose treccine sulla spiaggia? Erano belle, irriverenti e super anni Novanta. E ci facevano sentire un po’ come le Spice Girls! Ora, non è il caso di presentarci in ufficio con una chioma di treccine, né tantomeno a una videochiama con i nostri superiori, ma nulla ci vieta di ricorrere alle baby braids. Di cosa si tratta? Non sono altro che due sottili trecce ricavate dai ciuffi laterali e fatte ricadere dolcemente sul viso, quasi a incorniciarlo.

Le treccine di Hailey Baldwin che ci portano negli anni Novanta

Da sole o in coppia, fermate da elastici oppure al naturale, le baby braids sono la tendenza della primavera estate 2021 e noi non vogliamo rinunciarvi. Le abbiamo viste in passerella, sfoggiate sul red carpet di Cannes e immortalate dalle star con tanto di selfie sui social, come Bella Hadid e Hailey Baldwin, che hanno esibito le loro mini treccine in due scatti su Instagram.

Leggi anche: Justin Bieber rivela che il primo anno di matrimonio con Hailey è stato difficile

Le baby braids di Bella Hadid: come fissarle senza elastici

Ancora più irriverenti sono le baby braids di Bella Hadid, che partono dal centro della nuca, fendono la fronte e incorniciano gli occhi color ghiaccio della super modella. A differenza delle treccine di Hailey Bieber, la minore delle sorelle Hadid ha optato per un effetto ancora più naturale, senza ricorrere agli elastici, né all’inizio, né alla fine. Per fare in modo che le treccine non si sciolgano, basta vaporizzare le baby braids con una lacca fissante leggera.

Baby braids, come fare le treccine

Realizzare le baby braids è davvero facile e veloce. Potete farle tranquillamente a casa e non richiedono grande manualità, né strumenti particolari. Vi assicuriamo che si tratta di un’acconciatura alla portata di tutte, anche delle più inesperte. Siete pronte?

Allora, innanzitutto, create una riga centrale, pettinate le lunghezze e isolate due ciocche frontali, magari fissandole con un paio di pinze. Se lo avete, vaporizzate uno spray texturizzante sulle ciocche, oppure una lacca fissante, preferibilmente di quelle leggere (a nessuno piace l’effetto appiccicoso!).

Ora intrecciate le ciocche sottili creando una maglia fine, fino a metà lunghezza. A questo punto le opzioni sono due: fermate le treccine con un elastico come Hailey Baldwin, altrimenti le lasciate al naturale come Bella Hadid. In questo ultimo caso, per garantire una maggiore tenuta, spruzzate nuovamente lo spray.