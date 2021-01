Il nuovo look di Bella Hadid che fa molto anni '00

Con l’inizio del nuovo anno, la supermodella Bella Hadid ha deciso di rivoluzionare il suo look con una tintura dei capelli che non è passata inosservata: due ciocche della modella sono ora rosso fuoco con una sfumatura di arancione acceso. Mentre il resto della chioma non è stato toccato, le ciocche che incorniciano il volto simmetrico della modella ci riportano con la mente ai look sgargianti e spensierati delle Spice Girls agli inizi degli anni Duemila. Ma si sa che la modella statunitense è una nostalgica, come dimostra anche il look total denim anni Novanta sfoggiato qualche tempo fa.

Ciocche rosse come il fuoco

Il cambio look di Bella Hadid nasce dall’estro creativo di due talentuose e giovani hair stylist contemporanee: Jessica Gillin e Jenna Perry. Nel selfie che Bella Hadid ha pubblicato su Instagram il 3 gennaio, senza alcuna didascalia di commento, si intravede qualcosa che va oltre le due ciocche rosse fuoco: in quello scatto c’è un desiderio di cambiamento, di riscatto, la voglia di giocare e di tornare a guardare al futuro con ottimismo. Una sfida non semplice dopo l’anno difficile che abbiamo attraversato.

Leggi anche Tagli di capelli: caschetto corto per visi a cuore

Lo sapevate che Bella Hadid è una bionda naturale?

Si tratta della prima volta, in assoluto, che Bella Hadid cambia così drasticamente il colore dei suoi capelli, da quando lavora come modella a tempo pieno. In passato, aveva sperimentato varie tonalità di colore, che andavano dal castano scuro al biondo, ma non si era mai spinta nelle terre del fuoco. Bella Hadid, che in realtà è una bionda naturale, ha scelto il castano ormai da qualche anno, forse per differenziarsi dalla sorella Gigi. Anche se in un’intervista di qualche anno fa, aveva smentito, dicendo: “Non mi sono tinta i capelli per differenziarmi da Gigi. Ho iniziato a tingermi i capelli quando avevo 14 anni”.

I cambi look: la passione di Bella da quando era ragazzina

La prima volta in cui Bella Hadid si è tinta i capelli era una ragazzina di appena 13 anni, innamorata dello stile punk, con l’eyeliner e i capelli neri. “Poi, quando avevo 15 anni, avevo un caschetto con la frangia laterale e lo tingevo di blu”, ha raccontato la supermodella, tornando con la memoria agli anni della sua adolescenza. A Bella Hadid piace giocare, sperimentare e cambiare, come ha raccontato in un’altra intervista nel marzo 2017: “Penso che quando ci tingiamo i capelli o li tagliamo drasticamente, se ne va anche qualcosa del nostro passato”.