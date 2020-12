Il look total denim di Bella Hadid da copiare subito

Dopo il grande boom negli anni Novanta, era solo questione di tempo prima che il tessuto jeans tornasse di moda. A dimostrarlo è il look total denim sfoggiato, qualche giorno fa, dalla supermodella Bella Hadid, avvistata a New York City, probabilmente alle prese con le ultime compere natalizie. Sono infatti moltissimi i brand, come Balenciaga e Christian Dior, che hanno lanciato il denim tra le prossime tendenze in arrivo per la primavera 2021.

Il look total denim di Bella Hadid che detta tendenza

Un trucco per renderlo più contemporaneo? Secondo la supermodella Bella Hadid, 24 anni, grande amante del total denim, il segreto è negli accessori. Per esempio, in uno dei suoi ultimi outfit total denim, Bella Hadid ha optato per una giacca a cerniera con spalle ampie e leggermente oversize, abbinata a un blazer grigio e a un paio di mocassini Prada in vernice.

E per un tocco di luce in più? Ovviamente, braccialetti, catenine e (perché no) un paio di orecchini di perla. Se il total denim non vi convince, potete optare per una giacca sulla stessa tonalità di blu dei jeans, da abbinare a un dolcevita bianco e accessori, come ci insegna Bella Hadid in un altro dei suoi splendidi outfit.

Tendenze 2020-21: pantaloni a vita bassa, sì o no?

Tra le altre tendenze di ritorno, si profila il ritorno dei pantaloni a vita bassa, rigorosamente in denim, come dimostrano quelli sfoggiati in diverse occasioni sempre dalla modella Bella Hadid, che, in fatto di tendenze, è sempre anticipatrice.

Anche se, dopo il successo dei pantaloni a vita alta, non sappiamo se il ritorno dei pantaloni a vita bassa troverà terreno facile. In voga agli inizi degli anni Duemila, il taglio a vita bassa ha goduto per qualche anno di grandissima fortuna tra gli adolescenti, per poi finire in una sorta di dimenticatoio, in cui nessuno ha più osato mettere piede. Che sia questa la volta buona?