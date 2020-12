Sembrava una domenica come le altre, quando Ariana Grande ha sganciato la bomba. Un post su Instagram, una scritta e l’immagine di un anello di fidanzamento: Ariana Grande si sposa. Il fortunato è il fidanzato Dalton Gomez, che la cantante, considerata tra le donne più sensuali al mondo, avrebbe incontrato neanche un anno fa, nel gennaio 2020, con ogni probabilità in occasione di una compravendita immobiliare.

Chi è Dalton Gomez

Ebbene sì, Dalton è un agente immobiliare. Anche se la coppia non ha confermato, pare che Ariana Grande e Dalton si siano conosciuti agli inizi del 2020, quando l’agente immobiliare avrebbe consigliato alla cantante un vantaggioso investimento. Grazie ai saggi consigli di Dalton, la popstar si sarebbe aggiudicata un’enorme proprietà immobiliare sulle colline di Los Angeles per “soli” tredici milioni di dollari: ben dodici in meno rispetto alla richiesta iniziale.

I primi indizi della relazione tra Ariana e Dalton

I fan sono venuti, per la prima volta, a conoscenza della relazione con Gomez, quando la popstar lo ha presentato nel suo video musicale “Stuck With U“. Nel video, uscito a maggio, appare la cantante statunitense bloccata a casa a causa delle restrizioni Covid. Soltanto alla fine del video, si scopre con chi è rimasta bloccata. Ma non è tutto: pare che Dalton Gomez sia apparso anche in un cameo segreto nel video promozionale di “Rain on me“.

Le congratulazioni della mamma di Ariana Grande

Dopo l’annuncio della popstar, un’ulteriore conferma arriva dalla mamma Joan Grande, che ha twittato: “Sono così entusiasta di dare il benvenuto a Dalton Gomez nella nostra famiglia! Ariana, amo te e Dalton così tanto !!!! Eccolo per sempre felici e contenti!“. Alla conferma della mamma, sono seguite le congratulazioni del manager Scooter Braun: “Congratulazioni a queste due anime fantastiche. Ari ti amiamo e non potremmo essere più felici per te. Dalton sei un uomo fortunato“, ha scritto.