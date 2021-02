Non è un segreto: la nostalgia vende. E non c’è tempo più adatto di questo periodo per provare un po’ di nostalgia! Dai jeans larghi ai gioielli XXL, ecco alcuni pezzi iconici degli anni Novanta destinati a tornare sotto i riflettori nel 2021. Quando il presente è cupo e incerto, tendiamo a tornare con la mente ai decenni passati per trovare rifugio e indossare quei capi che ci hanno reso felici. Infatti, se è vero che gli anni ’90 hanno avuto a lungo una cattiva reputazione in termini di moda, i pezzi ad essi associati rimangono tra i più divertenti e insoliti nel guardaroba di una donna. E sono indubbiamente anche i più comodi!

Tendenze anni ’90: baggy is back!

A quanto pare, è finita l’era dei jeans skinny e slim, che sono davvero troppo scomodi per il nostro nuovo stile di vita in smartworking. La star del denim nel 2021 sarà il taglio ampio, con le sue gambe ultra larghe, in grado offrire un comfort assoluto senza rinunciare allo stile. Da Bella Hadid a Hailey Baldwin, molte star lo hanno reso il loro capo di abbigliamento preferito all’inizio di quest’anno, e alcuni fashion addicted lo hanno addirittura ribattezzato “wide-leg jeans“, nella sua versione più moderna con vita più alta e meno ampia, per dargli un aspetto più chic.

Il vantaggio è che il taglio ampio è ora disponibile in un’ampia gamma di forme, colori e materiali per adattarsi alla maggior parte delle persone. Indossati con sneakers, stivali chunky, oppure anche con un paio di tacchi, sarà il fulcro del nostro guardaroba fino all’estate.

Il ritorno dei gioielli oversize!

Chi potrebbe dimenticare le grandi catene indossate dai rapper negli anni ’90 e 2000? Bene, sappiate che stanno tornando in auge, ma in una versione meno sfacciata. Per impreziosire i vostri outfit minimalisti, cosa c’è di meglio dei gioielli oversize? In ogni caso, è quello su cui scommettono la maggior parte dei designer dall’inizio del 2021.

Attenzione, però, a non esagerare! Dimenticate strass, paillettes e motivi di tutti i tipi e concentratevi su modelli minimalisti come bracciali, catene, orecchini a bottone o cerchi, in oro o argento secondo i tuoi gusti.

Le felpe con cappuccio in stile 2021

Con l’inizio del nuovo anno, si assiste anche al ritorno delle felpe con cappuccio anni ’90, ma reinterpretate in stile 2021, ovvero più femminili, morbide e meno appariscenti. Il trend non è nuovo, ma piuttosto una naturale prosecuzione dell’avvento di capi comodi da indossare a casa e al lavoro. A differenza degli anni passati, l’enfasi sarà sul tessuto, con una preferenza per tessuti più delicati e raffinati, o anche tonalità più tenui: ecco le felpe donna di tendenza nel 2021!