Vogliamo dei gioielli unici? Scegliamoli all'uncinetto!

Ce li ricordiamo tutti i centrini a casa dei nostri nonni, giusto? Se ci avessero detto che un giorno avremmo amato alla follia qualcosa fatto all’uncinetto non ci avremmo creduto (e nemmeno le nonne!) eppure è così e non ci vergogniamo affatto a dirlo!

La nuova tendenza luxury è tutta handmade e celebra l’unicità: tra bracciali, orecchini e collane, quello che indosseremo da oggi sarà di sicuro un pezzo unico.

L’arte del knitting per essere fashion: yes, please!

A volte ritornano, si può ben dire dei gioielli all’uncinetto. Se qualche anno fa spopolavano i bracciali in pizzo macramé, ora è tempo di orecchini (e affini) in tessuto. È il tocco di colore che desideriamo sui nostri outfit invernali, ma anche la vivacità primaverile da abbinare al look!

Di sicuro possiamo sbizzarrirci e spaziare tra mille forme e colori per scegliere i modelli che più rispecchiano la nostra personalità. Mettere una collana all’uncinetto su un abito tinta unita con colore a contrasto, o su un maglione nero, arricchisce in un batter d’occhio il look e ci rende semplicemente speciali.

Così come degli orecchini pendenti, leggerissimi e originali, saranno il tocco glamour a ogni nostro stile! Non ci resta che correre a comprarne il più possibile (o a farceli da sole, perché no!).