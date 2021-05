Belli, inclusivi, adatti a tutte le stagioni. Stiamo parlando di bracciali, che donano subito un effetto più curato al vostro look e sono davvero perfetti da indossare in qualunque occasione, dall’aperitivo con le amiche ad una cena romantica, fino ad un evento importante.

Inoltre, si sta avvicinando la festa della mamma. Quindi, quale miglior modo di farle gli auguri, se non regalandole un bel bracciale? Dai famosissimi bracciali Pandora, personalizzabili con ciondoli diversi, ai modelli con frasi motivazionali proposti da Kidult, ecco la nostra selezione di bracciali per la primavera – estate 2021, perfetti anche come regalo per la festa della mamma.

Pandora, braccialetto in argento con chiusura a forma di cuore

Partiamo subito da Pandora, uno dei brand più apprezzati quando si tratta di fare regali “preziosi” ad un prezzo contenuto. In particolare, oggi vi proponiamo questo elegante modello in argento Sterling 925, disponibile su Amazon, con catena lucida con lavorazione a serpente e chiusa a forma di cuore, realizzata con l’esclusiva lega di colore rosa di Pandora.

Foto Amazon | Pandora bracciale con chiusura a cuore

Kidult, bracciale della collezione Philosophy

Da Pandora passiamo a Kidult. In particolare, abbiamo selezionato per voi questo bracciale della collezione Philosophy, disponibile su Amazon, in acciaio con doppio pendente, uno con la scritta “Life” e l’altro con la scritta “Girl Power” su placca rosa. Perfetto anche per la festa della mamma, per ricordarle quanto sia speciale il “potere delle donne”.

Foto Amazon | Kidult Bracciale Collezione Philosophy Girl Power

Leggi anche: I ciondoli più belli da regalare per la festa della mamma

Stroili, bracciale con strass

Passiamo poi ad un bracciale dall’aspetto più prezioso. Il modello proposto da Stroili, disponibile su Amazon, è multifilo, realizzato in metallo rosato con strass super brillanti. Ricordando molto l’iconico modello tennis, questo bracciale è perfetto per una serata importante durante la quale si vuole brillare ed essere al centro dell’attenzione, grazie ai dettagli.

Foto Amazon | Stroili – Bracciale multifilo in metallo rosato con strass

Tiffany & Co., bracciale Heart Tag

Si può parlare di bracciali senza citare Tiffany & Co.? Assolutamente no. E infatti abbiamo selezionato per voi uno dei modelli più famosi del marchio, ovviamente in argento, dal design moderno e inconfondibile, caratterizzato dall’iconica piastrina a forma di cuore con inciso il logo Tiffany. Questo bracciale, ispirato al portachiavi del 1969, è un classico reinventato.

Foto Tiffany & Co. | Bracciale Heart Tag in argento

Dodo Mariani, collezione Pigne Small

Concludiamo la nostra selezione di bracciali con il modello proposto da Dodo Mariani, disponibile su Amazon. Questo prodotto è realizzato in argento 925 con chiusura in oro rosa 9 carati. Un regalo favoloso per la festa della mamma, ma anche per le grandi occasioni, come un compleanno importante o una laurea.