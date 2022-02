I gioielli di tendenza sono super vistosi e argentati

Brillare di luce propria è stupendo, ma quando a farlo sono dei gioielli…rimaniamo senza fiato! Quest’anno la tendenza è tutto fuorché minimal: collane vistose, orecchini maxi e anelli over, i gioielli nel 2022 non passeranno di certo inosservati.

Da mero accessorio a veri protagonisti del look, i gioielli luccicheranno su di noi come tante stelle e l’argento sarà il metallo top da dover indossare a tutti i costi. Lo sanno bene le celebs che già hanno fatto scorta dei modelli migliori!

Maxi gioielli per essere glamour h24

Mai come quest’anno tutto ruoterà intorno a bracciali, collane e affini, che riscoprono il loro ruolo da star nella composizione dell’outfit. Addio allora a linee sottili e punti luce, oggi il luxury passa per forme maxi e inaspettate!

Rihanna e Beyoncé ne sanno qualcosa: entrambe hanno indossato i gioielli Messika lasciandosi irradiare dallo splendore del total silver.

La prima ha scelto di indossare tre splendidi anelli con diamanti delle collezioni Wild Moon, Diamond Catcher ed Exotic Charms per il suo evento Fenty Eau De Parfum a Los Angeles.

Foto Getty Images | Mike Coppola

Beyoncé invece ha puntato su un classico girocollo Flappers abbinato alla collana Shards Of Mirror e agli orecchini Exotic Charm per la serata del Super Bowl: una scelta super azzeccata, che l’ha resa la più luminosa tra le star.

Foto Messika

Ma non sono le uniche ad affidarsi a bijoux oversize per completare il look! La collezione BOSSY Chain di Chiara Ferragni fa tornare in auge le catene girocollo, un grande must degli anni ’90 che sarà il grande trend 2022.

Mango osa ancora di più con un bikini in strass e argento da indossare sopra un dolcevita semplice abbinato a orecchini pendenti maxi effetto chandelier. Glam all’ennesima potenza!