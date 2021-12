Rihanna eroina nazionale di Barbados con un look da queen

Se c’è una celebrity che da anni sta collezionando successi da tutte le parti, quella è Rihanna. La cantante e business woman fa parte della classifica Forbes delle donne più ricche d’America, ha fondato il brand di make up Fenty Beauty e quello di skincare Fenty Skin. Ma ha anche lanciato una linea di intimo chiamata Savage X Fenty. Se Rihanna non è la prima celebrity a lanciare una linea di intimo, pensiamo ad esempio a Kim Kardashian che ha appena collaborato con Fendi per creare Fendi X Skims, di sicuro è la prima ad essere nominata eroina nazionale di Barbados!

Rihanna sceglie Bottega Veneta per la sua nomina a eroina nazionale

Alla cerimonia che si è tenuta in occasione della proclamazione dell’indipendenza di Barbados dal Regno Unito, noi fashion addicted non abbiamo potuto non notare il look sfoggiato da Rihanna. In piena linea con la tendenza capi in raso dell’autunno-inverno e coi colori moda della stagione, la cantante ha sfoggiato un abito in raso color rame con scollo all’americana firmato Bottega Veneta. Con gonna lunga e morbida e sandali con stringhe incrociate e tacco a spillo.

Ancora una volta, Rihanna non ci ha deluso!