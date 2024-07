Come pulire casa senza fatica in modo facile e veloce, dalla cucina al soggiorno

Come pulire casa in poche mosse con i rimedi naturali? Ecco passo dopo passo come ottenere una casa profumata e pulita!

Come pulire casa in poche mosse senza fatica in modo facile e veloce, dalla cucina al soggiorno? La pulizia di casa è un’operazione tanto noiosa quanto necessaria per garantire un buon livello di igiene e sicurezza, che preservi la salute di chi ci vive e la durata degli oggetti posseduti.

La pulizia della casa riguarda le stanze, come la cucina, il soggiorno, la camera da letto e il bagno, oltre ai vari oggetti, complementi di arredo ed elettrodomestici posseduti.

In commercio è possibile reperire diversi prodotti contenenti, però, alcune sostanze chimiche dannose per la salute e per l’ambiente e che, dunque, andrebbero evitati. Per fortuna, è possibile ricorrere a diversi rimedi naturali fai da te ed ecologici, altrettanto efficaci, ma innocui.

Come fare, quindi? Ecco alcune idee interessanti e utili consigli da seguire per i lavori di casa riguardanti la pulizia.

Rimedi naturali per pulire a fondo la cucina

Per pulire la cucina è necessario ricorrere a diversi rimedi a seconda dell’oggetto o dell’elettrodomestico trattato.

Per pulire gli oggetti in rame, sarà possibile agire con un panno di cotone per rimuovere la polvere e, successivamente, con ingredienti come l’acqua calda e il sapone di Marsiglia, in cui immergere gli oggetti da pulire.

Utile sarà anche mezzo limone da strofinare a metà sulle parti da pulire, igienizzare e disinfettare o una combinazione di limone, aceto e sale da strofinare.

Per la cura delle pentole, ricorrete ad una soluzione creata con aceto e sale grosso da utilizzare sulle parti da trattare.

Per pulire il forno e per pulire il forno a microonde, dovrete ricorrere a mezzo limone da strofinare, aceto e bicarbonato di sodio da mescolare e spruzzare o sciogliere 250 grammi di sale grosso in mezzo litro di acqua o aceto di vino bianco da utilizzare sulle pareti del forno e lasciare agire per 15-20 minuti contro sporco e incrostazioni, prima di risciacquare.

Per l’acciaio del piano cottura e della cappa e per pulire i fornelli, potete usare una spugna imbevuta di aceto riscaldato o limone da strofinare per pulire e lucidare l’acciaio e anche l’alluminio di pentole e posate.

Per le piastrelle della cucina e rimuovere macchie e incrostazioni, usate dell’aceto bianco puro o con acqua calda da spruzzare e lasciare agire per 30 minuti circa per, poi, asciugare con un panno morbido.

In alternativa, aggiungete alla soluzione un cucchiaio di bicarbonato di sodio e qualche goccia di olio essenziale della vostra fragranza preferita o ricorrete alla pulizia a vapore, in grado di pulire e disinfettare in modo naturale ed ecologico, sciogliendo lo sporco.

L’aceto o il bicarbonato di sodio e il succo di limone in acqua calda possono essere usati anche per pulire la macchina del gas e per pulire la friggitrice.

Per pulire il freezer e per pulire il frigorifero, invece, potete realizzare una soluzione con aceto bianco, acqua tiepida e bicarbonato di sodio.

Come pulire i vari pavimenti

Per pulire il parquet senza rovinarlo potete usare, tra le altre cose, un semplice panno in microfibra da inumidire con acqua tiepida o tè verde.

Per la moquette di casa e per pulire i tappeti, potete ricorrere a dell’amido di riso o di mais, oppure a del sale grosso o a del bicarbonato di sodio utili per eliminare le macchie di unto dalla superficie, lasciando agire per qualche ora e rimuovendo, poi, con l’aspirapolvere o una spazzola.

Per il marmo potete usare semplicemente un panno in microfibra o dell’acqua calda.

Come pulire il soggiorno in poche mosse

Come pulire lo schermo di TV e PC? Il rimedio più efficace è quello del panno in microfibra, perché non rovina e non danneggia le superfici, sebbene vada passato delicatamente e senza fare pressioni: per eliminare eventuali macchie o impronte, potete ricorrere anche ad una soluzione creata per metà da aceto bianco e metà da acqua distillata.

In ogni stanza della casa non possono mancare i lampadari. Occorre fare attenzione alle varie parti di cui questi possono essere composti: per le parti in vetro, potete usare dell’aceto e dell’acqua calda; per pulire l’ottone, dell’aceto caldo o sale, limone e acqua calda; per pulire il cristallo, invece, utilizzate dell’aceto puro o diluitelo con acqua calda.

Ricorrete ad una soluzione creata con limone, sapone di Marsiglia e olio essenziale della fragranza che preferite per prendervi cura del legno del tavolo del soggiorno.

È possibile pulire il divano in microfibra e pulire il divano in tessuto con l’aspirapolvere per eliminare la polvere presente sulla superficie e con una soluzione realizzata con acqua calda e aceto o succo di limone e bicarbonato di sodio da passare con un panno.

Per pulire il divano in pelle e per pulire il divano in ecopelle, potete anche lasciare del bicarbonato di sodio in applicazione per 10 minuti da eliminare, poi, con l’aspirapolvere.

Pulizia delle finestre con e senza zanzariere

Finestre, tapparelle, tende e zanzariere hanno bisogno di una pulizia mensile. Potete creare una soluzione con bicarbonato di sodio, limone o aceto bianco in acqua tiepida da utilizzare con un panno in microfibra pulito.

Se non sapete come pulire le zanzariere senza toglierle, non perdere la nostra guida!

Camera da letto pulita in poche mosse

Per igienizzare e pulire il materasso è molto utile la pulizia a vapore, in grado di eliminare con successo batteri e germi; mentre, aceto, limone e acqua tiepida possono rivelarsi efficaci da strofinare con un panno in microfibra.

Come pulire, poi, armadi e la scarpiera? Per pulire gli armadi e per pulire la scarpiera, potete ricorrere ad aceto bianco e acqua calda da passare con un panno sulla superficie da trattare.

Bagno profumato e disinfettato

Per pulire il bagno preparate uno spray disinfettante adatto alla ceramica e alle parti in metallo del WC, del bidet, del lavandino, della doccia e della vasca da bagno.

Vi basterà preparare una miscela di acqua distillata con aceto, olio essenziale di tea tree e olio essenziale di menta da spruzzare e passare con un panno morbido sulla parte interessata.