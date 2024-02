Non stenderti sul letto prima d’aver fatto questo: i passaggi fondamentali

C’è una cosa che devi assolutamente fare prima di coricarti, ecco perché è così importante! Cambierà assolutamente la tua qualità del sonno.

Prima di andare a dormire son tante le prassi da seguire, spesso però una di esse viene sottovalutata o addirittura trascurata del tutto. L’igiene è sicuramente a capo di tutto, il primo step fondamentale è quello di lavarsi dopo una lunga giornata trascorsa all’esterno in giro per la città: prima di metterti il pigiama è importante rimuovere lo sporco e lo smog accumulato su viso, capelli e altre parti del corpo durante il giorno e procedere con una buona detersione.

Una pulizia personale e un pigiama profumato ti permettono di mantenere le lenzuola pulite più a lungo. Cerca di mantenere l’ambiente il più pulito possibile in quanto dall’esterno è facile portare polvere e altre tipologie di agenti esterni, come smog e inquinamento.

Un errore molto comune ancora oggi è lasciare le stesse lenzuola per più di 15 giorni, in realtà è importantissimo cambiare le lenzuola almeno una volta a settimana. Eppure c’è un passaggio che in molti ancora sottovalutano. Di cosa si tratta? Molto probabilmente anche tu fino ad ora non hai mai preso in considerazione l’idea di eseguire questo step prima di mettere le lenzuola pulite e coricarti a letto. Basta davvero poco per fare la differenza, ecco perché è così importante!

Perché è importante seguire questi passaggi prima di mettere le lenzuola e coricarsi

Abbiamo appena constatato che uno degli step fondamentali per una corretta pulizia del materasso e una buona igiene personale riguarda proprio le lenzuola: bisogna cambiarle spesso in inverno e ancora più frequentemente in estate quando il corpo tende a sudare molto più facilmente. Questo passaggio, però, non è abbastanza se prima non viene effettuata una determinata pulizia. Una corretta pulizia è anche complice di un sonno più tranquillo e rilassato, quindi non saltare assolutamente il passaggio che ti stiamo per svelare.

Il passaggio fondamentale per dormire bene e migliorare la qualità del sonno e soprattutto la salute, è pulire e igienizzare il materasso. Perché è così importante farlo? Il materasso, a contatto con il nostro corpo, può creare l’ambiente ideale per la proliferazione di batteri e altre agenti dannosi, come acari della polvere e muffa. Se fino ad ora non lo hai mai fatto, è giunto il momento di igienizzare a fondo il materasso e farlo tornare come nuovo. È fondamentale non solo far arieggiare il letto prima di rifarlo ogni mattina, ma anche disinfettare il materasso con determinate accortezze.

Il primo step da fare, come già specificato, è quello di far prendere aria al materasso ogni mattina. Il metodo è semplicissimo, ti basterà seguire questi semplice step e il gioco è fatto. Una volta che ti alzi dal letto, apri subito la finestra e lascia arieggiare la stanza. Sposta completamente le lenzuola verso il basso in modo da far arieggiare il copri materasso per almeno 15 minuti, solo dopo potrai rifare il letto.

Dopo aver rimosso le lenzuola, passa l’aspirapolvere mini fino a quando non risulterà ben pulito. Almeno due volte al mese, ma anche una volta a settimana va più che bene, disinfetta il tutto con il vapore. Ovviamente rimetti le lenzuola solo quando il materasso risulterà nuovamente asciutto.

Ogni 6 mesi bisogna girare il materasso, quindi è un passaggio da effettuare almeno 2 volte all’anno. Non appena il materasso si macchia, che sia con il sudore o con altre sostanze, è doveroso rimuovere immediatamente il problema. Basta inumidire un panno con del bicarbonato e strofinare solo sulla macchia, lasciare asciugare all’aria e ricoprire con il lenzuolo.

Con questi passaggi il tuo materasso risulterà sempre pulito e igienizzato, privo di agenti esterni che potrebbero compromettere la qualità del sonno e soprattutto causare danni anche a livello salutare!