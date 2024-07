Se hai le zanzariere che non si smontano, per pulirle al meglio usa questo metodo infallibile

Hai da poco montato le zanzariere e per fortuna non hai più a che fare con le fastidiosissime zanzare che invadono le zone più calde nel periodo estivo. Oltre a prenderti cura di una pulizia generale dell’infisso, è importante pulire le zanzariere in maniera costante.

La pulizia delle zanzariere è importante in quanto potrebbe accumularsi polvere che tu difficilmente noterai, specialmente se le zanzariere sono nere. Una corretta pulizia, inoltre, ti permette di far entrare la giusta luce in casa, una zanzariera sporca invece potrebbe rendere l’area più buia.

Come pulire le zanzariere che non si possono togliere? Esistono tantissimi rimedi, ma noi ti suggeriamo un trucco facile ed efficace che ti permetterà di rimuovere la polvere dalle zanzariere senza fare troppa fatica!

Pulizia delle zanzariere, un metodo efficace e veloce

Per poter pulire le zanzariere fisse dovrai armarti di pochissimi prodotti: una spazzola, una spugna e un flacone spray.

Il metodo è semplicissimo. Innanzitutto la spazzola dovrà essere leggermente morbida, non scegliere le setole rigide altrimenti rischi di rompere la zanzariera. Quindi procedi rimuovendo la polvere con la spazzola andando a spazzolare la rete. Evita di esercitare troppa pressione, altrimenti rischi di creare qualche danno alla rete!

A questo punto non ti resta che prendere un classico sgrassatore che solitamente usi per la pulizia della casa e diluirlo con dell’acqua in un flacone spray. Agita per bene e spruzza sulla zanzariera, poi inizia a strofinare, sempre con delicatezza, su tutta la rete con l’aiuto della classica spugna da cucina. In alternativa puoi utilizzare un panno in microfibra purché sia ben strizzato.

Per evitare di fare troppa pressione e di stancarti anche troppo con le braccia, potresti usare una scopa cattura polvere e avvolgere il panno alla base dello strumento. Così sarà ancora più semplice e in poco tempo avrai pulito la tua zanzariera! Sarà importante però asciugare il tutto, quindi passa un panno asciutto con cura.

Per fare evaporare al meglio l’acqua e far asciugare più in fretta le zanzariere, ti suggeriamo di farlo quando la giornata è calda e il sole batte sulle finestre, così da far asciugare in poco tempo la rete senza problemi.

Se ti dovesse avanzare del tempo, e il sole non batte in quel momento sulla finestra, potresti pulire i vetri usando il nostro metodo facile ed efficace! In poco tempo la tua casa tornerà a splendere e sarà molto più luminosa.