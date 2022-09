Come pulire i vetri molto sporchi senza fatica: i rimedi efficaci

Per la pulizia dei vetri delle finestre di casa, della doccia o della macchina ci sono diversi rimedi efficaci e utili. In vendita, esistono alcuni prodotti specifici, ma spesso contengono delle sostanze chimiche che possono arrecare danno sia alla salute che all’ambiente.

Fortunatamente, è possibile pulire in modo naturale e senza lasciare aloni. Infatti, i vetri possono essere puliti in modo ecologico ed efficace senza dovere ricorrere all’acquisto di articoli dannosi; a volte, del resto, l’opacità dei vetri è causata proprio dall’utilizzo dei prodotti in commercio che lasciano dei residui sulle superfici da pulire. Come fare, quindi? Ecco alcune idee interessanti e utili consigli sulla pulizia dei vetri di casa e non solo.

Pulire i vetri molto sporchi con aceto e acqua

Foto Pinterest

In caso di vetri molto sporchi, è possibile pulirli con rimedi naturali o creando un detersivo fai da te facile e semplice da preparare. Tra i rimedi più usati c’è sicuramente l’aceto: si può realizzare una soluzione composta da aceto e acqua, perfetta per la pulizia dei vetri. Si mescola 100 millilitri di aceto ogni 500 millilitri di acqua calda per disinfettare, perfetta per eliminare lo sporco e rimuovere anche gli aloni senza risciacquare. Si versa la soluzione all’interno di un flacone spray e si procede con la pulizia.

Se poi si preferisce avere un prodotto che oltre a pulire sia anche profumato, si può optare per aggiungere qualche goccia di olio essenziale della fragranza preferita, magari di lavanda.

Pulire i vetri in modo naturale con bicarbonato, amido di mais e detergente fai da te

Altro metodo naturale per la pulizia dei vetri è l’uso di bicarbonato di sodio e amido di mais, oppure ancora, creare un detergente fai da te con del sapone liquido ecologico o delle scaglie di sapone naturale.

In questo ultimo caso, se si sceglie il sapone liquido ecologico, basterà scioglierne un cucchiaio in 500 millilitri di acqua fredda o tiepida; mentre, nel secondo caso, le scaglie di sapone ecologico dovranno essere sciolte nell’acqua calda, nella quantità di un cucchiaio per mezzo litro di acqua. Potrete versare la vostra soluzione all’interno di un contenitore spray: ricordate di agitare, prima di utilizzare il liquido come se fosse un comune detergente per i vetri.

Se si vuole creare un prodotto fai da te profumato, che sappia di fresco e pulito, si può aggiungere, agli ingredienti precedenti, qualche goccia di olio essenziale di lavanda o di olio essenziale di gelsomino per dare alla vostra casa un profumo di primavera.

Come pulire i vetri senza fatica

È possibile, poi, ricorrere ad alcuni trucchi e suggerimenti riguardanti la pulizia, in special modo per pulire i vetri senza fatica, cioè utilizzando, delle vecchie t-shirt in cotone per pulire.

Inoltre, è importante iniziare sempre a pulire le finestre partendo dalla parte interna, in quanto quella esterna è la più sporca e potrebbe compromettere lo stato del panno che state usando

Come pulire vetri e specchi senza aloni

Per la questione aloni, è necessario seguire alcuni accorgimenti. Innanzitutto, non pulire i vetri quando sono colpiti dal sole in maniera diretta, in quanto ciò si pensa che possa favorire la formazione di aloni.

Inoltre, pulire i vetri e gli specchi con un panno in microfibra permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Si tratta sicuramente di uno dei metodi ecologici e tra gli attrezzi da utilizzare per la pulizia dei vetri, più efficiente: si inumidisce il panno in microfibra con un po’ di acqua tiepida o fredda, si strizza e si passa sulla superficie da pulire. Non c’è alcun bisogno di risciacquare e per poter pulire i panni in microfibra dopo l’utilizzo, serve solo della semplice acqua tiepida.

L’opacità dei vetri è spesso causata dall’uso dei comuni detergenti in commercio, i quali lasciano dei residui che tendono ad accumularsi sulle superfici in questione.

Come pulire i vetri delle finestre con i fogli di giornale

Altro attrezzo utile per la pulizia dei vetri delle finestre sono i fogli di giornale. È possibile usarli anche per pulire i vetri della macchina. Basta passare una spugna bagnata di acqua sul vetro, appallottolare il foglio di giornale e passarlo sulla superficie, proseguendo fino alla completa asciugatura.

Pulire i vetri con i limoni e l’acqua distillata

Infine, è possibile utilizzare dell’acqua distillata per la pulizia dei vetri, che si può ricavare in molti modi diversi e riciclarla con successo. A questa si può aggiungere del limone: si scioglie un cucchiaio di succo di limone in un litro d’acqua distillata, si inserisce in un contenitore spray, si agita e si utilizza per la pulizia dei vetri.