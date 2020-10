Rihanna è tra le donne più ricche d'America, lo dice Forbes

È una delle pop star più famose del mondo, possiede una linea di make-up osannata per la sua inclusività, disegna biancheria intima (anche in questo caso regina di body positivity), attrice per svago (in Ocean’s 8 con Sandra Bullock e Cate Branchett), già direttrice creativa di Puma, potremmo andare avanti all’infinito a parlare dei successi di Rihanna.

Oggi, però, se ne aggiunge uno nuovo: la cantante barbadiana è ufficialmente una delle donne più ricche d’America. Lo ha reso noto la rivista Forbes, che ogni anno stila le sue innumerevoli classifiche di ricchezza e che per il 2020 ha dato posto anche a Riri.

Il disco può aspettare: ora Rihanna è un’imprenditrice

Nonostante sia diventata famosa grazie alla musica, è già qualche anno che i fan attendono l’uscita di un nuovo disco. Purtroppo, forse, dovranno aspettarne ancora diversi, dato che ormai la carriera di Rihanna sembra aver preso una piega un po’ diversa: è un’imprenditrice.

Il tocco di Riri trasforma tutto in oro

Sembra che qualsiasi cosa tocchi si trasformi in oro, che poi lei mette sapientemente in banca: per questo è al 33esimo posto della classifica di Forbes delle donne più ricche d’America. Per fare qualche conto, la sua linea di make-up Fenty Beauty lo scorso anno ha raggiunto i 600 milioni di dollari di profitto, per quanto riguarda la lingerie di Savage x Fenty i milioni sono stati “solo” 50. Senza calcolare i quasi 23 dell’organizzazione no profit fondata dalla cantate, la Clara Lionel Foundation, in prima linea in questo periodo contro il Coronavirus.

La sua punta di diamante: Fenty Beauty

A riempire il conto in banca è stata la linea di cosmetica lanciata nel 2017 in partnership con Lvmh: il successo è stato straordinario grazie alle 40 (poi lievitate a 50) diverse tonalità di fondotita. Apripista dell’inclusività nel mondo della bellezza, Forbes ha premiato i suoi incassi stellari. Chissà che nei prossimi anni non scali la vetta della classifica grazie a qualche nuovo investimento.