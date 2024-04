L’Ecole, alla scoperta della nuova collezione firmata Valentino

Una collezione raffinata e di classe, ecco cosa sapere su L’Ecole di Valentino!

La nuova collezione primavera estate firmata Valentino esalta il corpo femminile in tutta la sua libertà ed emancipazione. Capi leggeri, silhouette fluide e preziosi ricami artigianali rappresentano appieno L’Ecole spring summer 2024.

Lo chambray e la raffia sono al centro dell’attenzione nei look primaverili firmati Valentino, tra le varie nuances risaltano il total white in tutte le sue sfumature, il turchese e il corallo. Anche il denim e il tweed tornano di moda per questa calda e bella stagione, lo stile urbano e contemporaneo non passano inosservati in questa collezione pregiata.

Il black and white viene messo in risalto dai mini dress con maxi dettagli, come fiocchi, piume e tweed ricamato. Vediamo più nel dettaglio alcuni capi d’abbigliamento da mettere nel guardaroba per questa bella e calda stagione!

La primavera estate 2024 di Valentino, capi must have della collezione L’ecole

Gli abiti di tendenza per la primavera estate sono eleganti e raffinati. Valentino propone un abito corto in crepe couture total black con dettaglio cut out sui fianchi con tanto di V al centro del vestito.

L’abito bianco corto in Glaze Tweed è ricamato e foderato in Jacquard Toile Iconographe, un mini dress di classe da indossare in occasioni formali e importanti.

Come detto poco fa, il denim è uno dei tessuti scelti da Valentino per la collezione primavera estate. La camicia in chambray con dettaglio V dorato è un capo d’abbigliamento must have della primavera. Il denim si sposa perfettamente con la borsa shopping in rafia effetto pizzo firmata Valentino.

In alternativa alla classica camicia potresti optare sempre per una camicia in denim impreziosita da glitter e strass in contrasto sulle tasche frontali. Il colore è leggermente più chiaro ed è perfetta per ottenere un look casual con jeans e sneaker bianche.

Il blazer è protagonista delle tendenze primavera estate e la maison propone per questa primavera un doppiopetto in crepe couture foderato di un rosso vivace. Per un look alla moda e soprattutto da giorno il top in pique ricamato è tra i preferiti delle fashion lover. Il ritorno del see-through ti permette di sfoggiare capi di tendenza con dettagli trasparenti e ricami particolari.

Anche il jeans ricamato è tra i must di stagione, Valentino lo rende ancora più alla moda con maxi fiori ricamati ispirati all’Hibiscus, definito il fiore dell’estate.