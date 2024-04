Collezione H&M primavera estate, i capi d’abbigliamento da comprare assolutamente

Per la primavera estate puoi prendere in considerazione la collezione firmata H&M. Ecco perché potrebbe essere di tuo gradimento!

Con l’arrivo della bella stagione bisogna iniziare a cambiare il guardaroba. Addio giubbotti pesanti e capi d’abbigliamento prettamente invernali, con le alte temperature bisogna iniziare a tirare fuori indumenti più leggeri e adatti alla mezza stagione.

In alcune città sembra fare già così caldo da poter rimanere a maniche corte, per questo è consigliato vestirsi a strati e farsi trovare preparati qualora dovesse esserci uno sbalzo di temperatura.

Tra le più belle collezioni in assoluto, specialmente per chi desidera optare per i brand fast fashion, impossibile non citare H&M, l’azienda di abbigliamento svedese nota in tutto il mondo.

La sua collezione della primavera estate vanta capi d’effetto con dettagli delicati, per la bella e calda stagione il brand punta alla libertà e al comfort. Non mancano le caratteristiche moderne con palette di colori della terra, ecco come dovrai vestirti quest’estate se vuoi seguire le tendenze di H&M!

La collezione primavera estate di H&M è unica

Per dare il benvenuto al caldo, il tessuto più pregiato e anche consigliato è senza ombra di dubbio il lino. H&M propone una vasta scelta di capi d’abbigliamento leggeri e primaverili, come la gonna a ruota lunga fino al polpaccio con contrasto black and white. A vita alta, ideale da indossare con un crop top, la gonna a ruota è uno dei modelli più in voga per la primavera estate 2024.

Per rimanere sempre leggeri e al passo con le tendenze, anche la camicia seersucker è da mettere nel carrello. Le maniche lunghe ti permettono di indossare questo capo d’abbigliamento nei giorni primaverili, lo scollo rotondo con coulisse a apertura a V sul davanti sono dei dettagli che rendono la camicia ancora più bella.

Non la classica manica, è un modello a palloncino con taglio a raglas, puoi trovare la camicia in versione total black o completamente bianca.

Con la primavera è tempo di sfoggiare i blazer, il capospalla protagonista della bella stagione insieme ai vari accessori di tendenza. Le alte temperatura ti permettono di indossare il blazer senza doverlo coprire con giubbotti o cappotti lunghi, la versione oversize torna tra le tendenze del momento e da H&M puoi trovarla in ben quattro colorazioni diverse: blu polvere, crema, nera e verde kaki chiaro.

Il tuo look sarà ancora più cool se deciderai di vestire H&M per la bella stagione!