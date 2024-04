Desigual, la collezione primavera estate 2024 è ricca di colori e fantasie

I capi d’abbigliamento firmati Desigual che vorrai assolutamente nel tuo guardaroba per la primavera estate. Ecco i must da non farsi scappare!

Le temperature sono cambiate all’improvviso, il freddo dell’inverno sembra aver finalmente lasciato spazio al clima primaverile. Bisogna iniziare a pensare al cambio di stagione, per questa primavera estate molto probabilmente sentirai il bisogno di rivoluzionare il tuo guardaroba.

Se non sai cosa indossare per la bella e calda stagione, sappi che esistono alcun capi d’abbigliamento che puoi iniziare ad indossare ora e sfoggiare fino a settembre. Durante le giornate primaverili, visto lo sbalzo di temperature, ti consigliamo di vestirti a strati e farti sempre trovare pronta ad affrontare qualsiasi cambiamento di clima.

Tanto per cominciare potresti iniziare a guardarti attorno, le collezioni primavera estate 2024 dei brand si fanno sempre più interessanti e potrebbero essere di tuo piacimento. Uno dei marchi più ricercati in assoluto è Desigual, l’azienda spagnola anche per questa stagione punta ai colori vivaci e fantasie sbarazzine ed eccentriche.

3 capi d’abbigliamento firmati Desigual su cui puntare per questa primavera estate

Il cut out sui fianchi sta diventando sempre più virale negli ultimi anni, ecco perché il vestito da sfoggiare durante le calde giornate estive non può che essere firmato Desigual. Dal taglio regolare, è un abito lungo con scollo a V e ricami a contrasto. La manica corta svasata lo rende ancora più leggero ed elegante, è un capo d’abbigliamento di cui ti innamorerai sicuramente.

Se ami le fantasie bizzarre, Desigual rientra sicuramente tra i tuoi negozi preferiti in cui fare shopping. La tuta torna di tendenza per la primavera estate, opta per un modello corto con risvolto e con colletto della camicia. Dal tessuto leggermente satinato, la fantasia con fiori, mappe e messaggi renderà il tuo outfit ancora più cool. Puoi concludere il look con una sneaker bianca per contrastare i colori della tua.

La stampa floreale torna tra le tendenze del momento, perché non abbinare ai propri look primaverili ed estivi una borsa con stampa a fiori dai colori vivaci? L’accessorio firmato Desigual diventerà uno dei tuoi must di stagione, si tratta di una borsa ampia con tasche sia interne che esterne, inoltre i due manici rimovibili effetto pelle ti permettono di indossare la borsa come più ti piace!

Con questi 3 must have di Desigual il tuo guardaroba esploderà di colori e fantasia!