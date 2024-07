Trucco over 6, i segreti del make-up anti age per esaltare la bellezza

Il make-up è un alleato prezioso per chi desidera mantenere un aspetto fresco e giovanile anche dopo i 60 anni: i trucchi anti age e gli errori da evitare.

Con l’avanzare dell’età, la pelle subisce cambiamenti significativi e, come avviene per la skin-care, anche le tecniche di trucco utilizzate in gioventù non sono più adatte e vanno corrette e rimodulate.

Come realizzare un trucco perfetto per la pelle matura, che enfatizzi la bellezza naturale e minimizzi i segni del tempo? In questo articolo ti diamo alcuni consigli sui prodotti e sui colori da preferire per il make-up over 60, e ti sveliamo anche gli errori da evitare per non accentuare le rughe e appesantire il volto.

Make-up over 60, il trucco per sembrare più giovane

Con l’età la pelle si assottiglia, perde tono e compattezza, ma questo non significa che dobbiamo rinunciare a sentirci belle e sicure di noi stesse. Anzi, è il momento perfetto per scoprire nuovi prodotti e tecniche che valorizzino il nostro aspetto in modo naturale e luminoso.

Il make-up è un alleato prezioso per chi desidera mantenere un aspetto fresco e giovanile anche dopo i 60 anni. Ricorda, l’obiettivo è quello di valorizzare la tua bellezza naturale con un trucco leggero e fresco.

In generale bisogna sempre evitare gli eccessi. Meno è più: un trucco troppo pesante può aggiungere anni invece di toglierli. È importante poi usare prodotti specifici.

Investire in prodotti make-up specificamente formulati per la pelle matura può fare una grande differenza. Il trucco dopo i 60 anni deve essere leggero e puntare su pochi elementi fondamentali: ecco come truccare la pelle, gli occhi e le labbra.

Preparazione della pelle, quali prodotti usare e come applicarli

La base di un buon trucco inizia sempre con una pelle ben preparata. Dopo i 60 anni, la pelle tende a diventare più secca e sottile, quindi è fondamentale idratarla adeguatamente.

Utilizza un detergente delicato seguito da una crema idratante ricca, scegliendo prodotti contenenti acido ialuronico e ceramidi, particolarmente efficaci per trattenere l’umidità. Per riempire le piccole rughe e creare una superficie liscia usa un primer, che aggiunge all’incarnato un tocco di luminosità.

Poi passa all’applicazione di un correttore cremoso e leggero, applicandolo solo dove necessario per coprire occhiaie e macchie. Picchietta con l’anulare per un’applicazione delicata. Attenzione alla scelta del fondotinta. Evita prodotti dalle formule opache o troppo pesanti perché possono accumularsi nelle linee sottili e accentuare le rughe.

Opta invece per un fondotinta liquido o in crema che offra idratazione e una copertura da leggera a media, ideale per un effetto naturale. Applicalo utilizzando una spugnetta umida e tamponando leggermente per evitare che il prodotto si depositi nelle rughe.

Il blush e il contouring per donare dimensione e vitalità al viso

Dopo i 60 anni è preferibile usare un blush in crema anziché in polvere, perché dona un aspetto più idratato e luminoso. Applicalo sulle guance e sfuma verso l’alto. Un leggero contouring può definire i lineamenti senza appesantirli: utilizza una crema opaca per scolpire leggermente sotto gli zigomi e ai lati del naso.

Per il trucco over 60 meglio evitare la cipria. Le polveri possono far sembrare la pelle secca e accentuare le rughe. Se necessario, utilizza una piccola quantità di una cipria trasparente solo nella zona T per controllare la lucidità.

Trucco occhi, i colori e le texture da scegliere dopo i 60 anni

Gli occhi sono una delle prime aree del viso a mostrare i segni dell’invecchiamento. Dopo i 60 anni il make-up deve quindi puntare a valorizzarli senza appesantirli. Gli ombretti in crema o in formato matitone sono un’ottima scelta. Sono facili da applicare e, al contrario degli ombretti in polvere, offrono una tenuta eccellente. Si alle tonalità matte, no invece a ombretti dal finish brillante e glitterato che possono accentuare le rughe.

Per quanto riguarda i colori, punta su tonalità neutre come il grigio, il marrone, l’albicocca e il prugna, che illuminano gli occhi senza risultare troppo aggressivi. Un trucco semplice ma efficace è sfumare bene con il polpastrello una tonalità chiara su tutta la palpebra mobile, e applicare sulla palpebra mobile e nella piega un colore più scuro: aiuta a sollevare la palpebra e a definire lo sguardo. Evita blocchi di colore che possono indurire lo sguardo.

Si all’eyeliner, ma sceglilo marrone o grigio, meno duro del nero. Traccia una linea sottile e sfumala leggermente. Evita di tracciare linee troppo spesse o drammatiche. E il mascara?

Va usato o no nel trucco over 60? La risposta è sì, evitando le formule che tendono a seccare le ciglia. Applicalo solo sulle ciglia superiori per aprire lo sguardo e per evitare di appesantire il look. Se non ami il nero, un bel mascara grigio o marrone può essere altrettanto affascinante e risultare meno severo.

Le sopracciglia incorniciano il viso e giocano un ruolo fondamentale a qualsiasi età. Disegnare leggermente sopra l’arcata naturale può dare un effetto di sollevamento al viso. Per un make-up perfetto dopo i 60 anni riempi le sopracciglia con una matita o una polvere di una tonalità vicina a quella naturale evitando di creare linee troppo definite. Un gel trasparente può aiutarti a mantenerle in ordine.

Labbra, quali rossetti scegliere per il make-up over 60

Con l’età anche le labbra possono diventare più sottili e perdere definizione, ma chi dice che dopo i 60 anni è meglio evitare il rossetto sbaglia.

L’importante è seguire alcune regole nella scelta delle texture e dei colori per il make-up labbra over 60. Innanzitutto utilizza un balsamo idratante specifico prima di applicare il rossetto. Opta per rossetti cremosi e idratanti, che nutrono e rimpolpano le labbra restituendo loro vitalità e freschezza.

Evita invece formule troppo opache o asciutte. Per quanto riguarda il colore, sì alle tonalità naturali come nude, rosa morbido e corallo. Attenzione invece ai colori perlati e ai gloss, perché possono evidenziare la perdita di turgore delle labbra.

Concludi il make-up spruzzando uno spray fissativo idratante che aiuta a mantenere il trucco più a lungo e dona un aspetto fresco. Seguendo questi consigli per il make-up dopo i 60 anni è assolutamente possibile sembrare più giovane. La chiave è enfatizzare la bellezza naturale, idratare adeguatamente e scegliere prodotti e tecniche che valorizzino il viso senza appesantirlo.