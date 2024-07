5 tips make-up per le over 60, come ottenere un trucco perfetto

Quali sono le 5 tips make-up per le over 60? Ecco come ottenere un trucco perfetto e gli errori da evitare!

Quali sono le tips make up per le over 60 da non sottovalutare? Per realizzare un trucco impeccabile su una pelle matura dopo i Sessanta, devi assolutamente conoscere questi suggerimenti secondo le esperte del settore.

La skincare gioca un ruolo molto importante, con l’avanzare dell’età le esigenze cambiano ed è importante iniziare a valutare altre tipologie di prodotto molto più idratanti e nutrienti.

Per una corretta skincare, ad esempio, non dovrebbe mai mancare un siero per il viso per pelli mature. Questo prodotto ti permette di idratare ancora più a fondo la cute e prevenire quanto più possibile l’aumento di rughe e segni dell’invecchiamento. Quindi, oltre a dover effettuare sempre una beauty routine prima di procedere con il make up, è importante conoscere alcune accortezze per evitare di commettere errori.

Makeup over 60, il trucco per donne mature

Di seguito puoi trovare 5 tips da mettere in pratica sin da subito per ottenere un make up perfetto nonostante i segni dell’età. Attenzione a non commettere determinati errori, il rischio di rendere la pelle del viso più vecchia e di mettere in risalto quei segni che tanto vuoi nascondere è molto alto. Questo perché basta davvero poco per commettere anche solo un piccolo errore.

Evita di scegliere un fondotinta dalla texture compatta , potrebbe risultare difficile da stendere su un viso con segni dell’invecchiamento e potrebbe addirittura mettere le rughe in risalto se applicato in maniera errata;

, potrebbe risultare difficile da stendere su un viso con segni dell’invecchiamento e potrebbe addirittura mettere le rughe in risalto se applicato in maniera errata; la scelta del contorno occhi non è scontata, se scegli un prodotto difficile da applicare potresti addirittura mettere in risalto occhiaie e rughe;

per ottenere un trucco occhi impeccabile , evita tutti quegli ombretti in polvere, possono sporcare il contorno occhi e soprattutto durare meno del previsto, quindi scegli matite da usare come ombretto oppure dalla texture in crema, molto più resistenti;

, evita tutti quegli ombretti in polvere, possono sporcare il contorno occhi e soprattutto durare meno del previsto, quindi scegli matite da usare come ombretto oppure dalla texture in crema, molto più resistenti; non rinunciare al mascara , mette in risalto lo sguardo e dona al make up un effetto finale molto più piacevole;

, mette in risalto lo sguardo e dona al make up un effetto finale molto più piacevole; sì alla cipria, ma senza esagerare, altrimenti rischi di ottenere una pelle più invecchiata e poco omogenea.

Dopo aver scoperto come realizzare un make up impeccabile, è fondamentale conoscere quali sono i colori da privilegiare dopo i 60 anni.

Scegli la nuances che ti piace, adattala al tuo incarnato scegliendo la sfumatura giusta. Tutte le tonalità potrebbero adattarsi bene al tuo volto maturo, ti sconsigliamo però colori troppo accesi tendenti al perlato. L’effetto perlato, specialmente negli ombretti, potrebbe far apparire il viso più stanco.