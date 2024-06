Siero per il viso per pelli mature, il migliore da avere nel beauty case

Prendersi cura del proprio viso, specialmente in caso di pelle matura, è molto importante. Questo perché un’adeguata skincare ti permette di prevenire i segni dell’invecchiamento, per quanto possa essere possibile visto l’avanzare dell’età, e soprattutto di rendere la cute più elastica e idratata.

Uno dei prodotti che non dovrebbe assolutamente mancare nel tuo beauty case è il siero. Un prodotto efficace ricco di principi attivi che ti permette di ottenere dei benefici sulla pelle in base a ciò che contiene all’interno.

I sieri solitamente vengono formulati per andare incontro alle esigenze di una pelle poco elastica e spenta, ideali quindi per contrastare i radicali liberi e soprattutto per rendere la pelle matura più idratata e luminosa. Quali sono i migliori da provare? Ecco i sieri per il viso per pelli mature da provare assolutamente!

I sieri da utilizzare per pelli mature, i migliori da provare

Come qualsiasi tipo di prodotto, anche il siero potrebbe risultare molto efficace sulla tua pelle se utilizzato con costanza. Dovrai applicarlo sia mattina che sera, così da avere una skincare completa, e soprattutto ricorda di picchiettarlo sul viso prima della stesura della crema.

Diversi sieri potrebbero essere adoperati solo di notte, in quanto potrebbero contenere degli ingredienti che non possono entrare a contatto con i raggi solari. Porta sempre attenzione alle istruzioni di ciascun prodotto! Nel caso in cui dovessi comprare un siero notte, ricorda di integrare la skincare mattutina con un altro tipo di siero adatto per il giorno.

Una pelle matura ha sicuramente richieste diverse rispetto ad una pelle più giovane e luminosa, motivo per cui la scelta del siero deve ricadere su un prodotto idoneo che risponde alle tue esigenze. Alcuni dei principi attivi su cui puntare sono sicuramente l’acido ialuronico, retinolo, niacinamide e vitamina C. Hanno tutti un forte potere antiossidante, motivo per cui li troverai in gran parte delle linee dei prodotti anti age.

Uno dei prodotti più efficaci e apprezzato dalle beauty influencer è il Revitalift di L’Oréal Paris, un siero con retinolo puro da inserire in una skincare serale in quanto è formulato per essere applicato la sera. Il principio attivo dell’acido ialuronico lo trovi nel siero viso antiarughe Collistar, consigliato per una pelle matura.

Un booster di collagene lo trovi all’interno del siero Resveratrol Lift di Caudalie da applicare sia mattina che sera prima della crema. Un’alternativa valida da applicare mattina e sera è il siero anti rughe rimpolpante de La Roche Posay. Ti consigliamo anche un prodotto più economico nel caso in cui tu abbia un budget più ridotto. Stiamo parlando del siero in olio di Purobio dal forte potere illuminante ed elasticizzante.