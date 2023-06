Orecchini durante la notte, cosa succede se non li togliamo: attenzione

Molti hanno la tendenza ad addormentarsi con gli orecchini: ecco cosa succede se ci dimentichiamo di toglierli prima di coricarci.

Gli amanti degli orecchini e dei piercing affrontano da sempre un acceso dibattito sulla possibilità di dormire o meno con questi ultimi indosso. È risaputo infatti che, chiunque segua questa tendenza, dovrebbe prestare particolare attenzione e soprattutto modulare il suo comportamento sulla base dell’orecchino in questione. Sicuramente, scegliere di portare sopra il cuscino un accessorio particolarmente ingombrante, potrebbe provocare ferite ed infezioni, oltre che una difficoltà effettiva nel prendere sonno.

È importante non fare di tutta l’erba un fascio, elencando le situazioni in cui sarebbe preferibile rimuovere l’orecchino per evitare di correre rischi. Ad ogni modo, le condizioni entro le quali possiamo scegliere di mantenerlo sono due: se si tratta di quello farmaceutico utilizzato per realizzare il foro (quindi in acciaio chirurgico ed ipoallergico), oppure laddove l’accessorio risulti di piccole dimensioni, liscio e privo della famosa farfallina in acciaio. I cerchietti, per intenderci, possono essere indossati tranquillamente, a condizione che il soggetto provveda a disinfettarli e pulirli periodicamente.

Orecchini durante la notte: quando vanno tolti assolutamente?

Partiamo dal presupposto che le orecchie – soprattutto il lobo – rappresenta una delle zone del nostro corpo a maggior rischio di infezioni. Vi è mai capitato di rimuovere l’orecchino, riscontrando un’effettiva sporcizia sulla struttura? Questo perché è facile che il sudore si depositi sulla zona, fino a creare una sovrapposizione di sostanze espulse dal corpo.

Per questo motivo è estremamente importante provvedere alla pulizia dell’accessorio periodicamente, in modo da evitare una possibile proliferazione batterica, principale responsabile dell’insorgenza di infezioni gravi. In secondo luogo, non possiamo non tener conto dell’eventuali ferite. La famosa farfallina infatti non riesce a nascondere lo spillo dell’orecchino, per cui un movimento brusco durante la notte potrebbe indurci ad un’autolesione.

Inoltre, laddove l’orecchino risulti troppo ingombrante, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio ostacolo per il riposo, in quanto comporta una difficoltà nell’addormentarsi comodamente. È importante poi tener conto dell’eventuale degenerazione del foro. Quando dormiamo, tendiamo a strusciare il viso sul cuscino, tirando inevitabilmente l’orecchino verso l’alto oppure verso il basso. Laddove questo comportamento venga reiterato nel tempo, potrebbe dunque provocare un allargamento del foro e conseguentemente un abbassamento del lobo (simile allo stesso fenomeno del dilatatore).

Questo per quanto riguarda una questione prettamente fisica. Per quanto concerne invece il lato pratico e più materiale, dormire con l’orecchino indossato potrebbe rovinarlo inevitabilmente. Il piercing potrebbe rompersi, i diamantini potrebbero staccarsi dalla struttura. Nel casi “peggiori” potremmo addirittura perdere il nostro amato accessorio. Si evince dunque chiaramente che sulla bilancia pesino molto di più gli svantaggi rispetto ai vantaggi minimi.