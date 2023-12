Buco alle orecchie chiuso, ecco cosa non dovete fare per evitare infezioni, la raccomandazione dei medici

Cosa fare se capita che il buco alle orecchie si chiude? Le raccomandazioni dei medici sono chiare: ecco come bisogna agire e cosa non fare.

Fare i buchi alle orecchie è una pratica che si pratica in tutto il mondo e spesso il desiderio di portare orecchini viene fin dall’infanzia. Per fare i buchi alle orecchie è necessario rivolgersi a personale specializzato che ha la certificazione adatta per effettuare questa piccola operazione. Generalmente è possibile farsi fare i buchi alle orecchie nelle farmacie o in gioiellerie e centri di piercing certificati.

Un semplice colpo di una speciale pistola a scatto fora il lobo e non si avverte nessun dolore. Bisogna poi tenere dei semplici orecchini per un po’ di tempo giorno e notte in modo che il buco si formi bene e non si richiuda.

Poi di solito, anche se non si fa un uso frequente di orecchini, il buco, una volta che si è ben formato rimarrà aperto. Può capitare però che se non vengono usati orecchini per un tempo molto lungo, quindi se passano anni, i buchi si richiudano e rimane solo un leggero piccolo segno, ma nessun foro.

Come riaprire il buco al lobo delle orecchie che si è chiuso

Nei casi in cui i buchi si sono chiusi come si fa per riaprirli? In tutto il mondo esistono moltissimi metodi casalinghi e fai da te per aprire i buchi delle orecchie, ma nella gran parte dei casi si rivelano inefficaci oppure causano infiammazioni cutanee e irritazioni.

Bisogna assolutamente evitare sistemi che prevedono l’uso di ferri e di aghi da inserire per riaprire il foro. Sono rimedi empirici che non hanno validità scientifica e anzi, rischiano di essere controproducenti e di creare problemi.

Generalmente si tratta di consigli dati con il passaparola, vecchi sistemi utilizzati molto tempo fa, ma non sempre tutto ciò che è conosciuto come un metodo facile da applicare in casa con le proprie mani è quello giusto.

Anche se il ferro sottile o l’ago viene bruciato sul fuoco per essere disinfettato o passato in un batuffolo di cotone e nell’alcol disinfettante il pericolo rimane. Si può causare una ferita, può uscire sangue, la pelle si può infettare e poi bisogna ricorrere alle cure mediche per risolvere il problema.

La soluzione invece è molto più semplice e sicura. La cosa migliore da fare è rivolgersi in farmacia e il farmacista valuterà il caso e capirà, data la situazione, come agire.

Potrebbe tentare di riaprirli delicatamente con l’inserimento dell’orecchino stesso, oppure, se il buco è proprio completamente chiuso può decidere di riaprirli ripetendo la foratura con la pistola a scatto o il sistema di foratura Inverness.