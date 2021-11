Lisci come seta: i capi in raso più sensuali della stagione

L’eleganza non è fatta solo dai tagli, dai colori moda della stagione in corso o dai modelli dei nostri capi d’abbigliamento. Anzi, molto spesso stile ed eleganza sono questione di tessuto. Fortunatamente, tra le tendenze moda più in dell’autunno inverno troviamo i capi in raso. Il raso e la seta sono i tessuti riflettenti per eccellenza, da sempre associati a raffinatezza, lusso ed eleganza. In questa stagione fredda, ci capiterà di trovare capi in raso per le strade o sugli scaffali dei negozi, ad esempio declinati nelle slip skirt o nei corsetti à la Moulin Rouge.

I capi in raso: la moda dell’intimo

Tra i capi in raso prediletti dalle fashion addicted troviamo sicuramente gli abiti sottoveste, ispirati alle tradizionali vesti da camera e all’abbigliamento intimo, ma poi diventati capi d’abbigliamento di tendenza durante la scorsa estate.

Se ancora non lo avete fatto, è il momento di procurarvi un capo d’abbigliamento in raso. Non volete uno sleep dress? Provate allora con una camicia in seta, oppure con una gonna scampanata con spacco laterale.