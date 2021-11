Siete pronte a sfoggiare la gonna più cool della stagione?

Qual è la tendenza più femminile e raffinata del momento, adatta a realizzare outfit da giorno e da sera, perfetta sia per le più giovani che per le donne più mature? La risposta è: la slip skirt. Per slip skirt si fa riferimento a modelli di gonne lunghe o midi, solitamente in raso o tessuti riflettenti, dal taglio leggermente svasato e tempestate di mini stampe o fantasie floreali. Al loro fianco non mancano anche modelli monocromatici, da declinare in tutti i colori moda autunno-inverno più glam del momento.

Slip skirt: il capo più versatile del mondo

Le slip skirt sono la naturale evoluzione della tendenza slip dress, gli abiti sottoveste che ci ha fatto sognare durante la scorsa estate e che, per le più audaci e resistenti ai rigori del freddo invernale, possono continuare a regalarci grandi soddisfazioni… e grandi outfit.

Spaziando dalle stampe kimono, a quelle geometriche, al monocromo, le slip skirt sono perfette da abbinare a maxi maglioni in lana super comfy, a calzettoni da arricciare sulle caviglie, oppure a giacche genderless e oversize che ci trasportano direttamente negli anni ’90.