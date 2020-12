Quella autunno-inverno 2020/2021 è una stagione fortunata per gli amanti della moda. Le tendenze di quest’anno, infatti, coniugano stile e comodità, capi confortevoli che scaldano ma che non rinunciano a seguire gli ultimi irrinunciabili trend.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Stiamo parlando della combinazione gonna in lana e maglione coordinato, che attinge a piene mani dal gusto un po’ aristocratico e un po’ anni ’90 dei twin-set, dei completi e dei capi d’abbigliamento in colori e tessuti matching. Che si guardi alle collezioni di alta moda o alle proposte dei brand di fast fashion come Zara, Mango, H&M, le gonne in lana da abbinare a qualche maglione coordinato non mancheranno. Ecco allora gli abbinamenti più di tendenza in fatto di gonne in lana e maglione matching.

Completi in lana dai colori neutri

Foto Getty Images | Shareif Ziyadat

Tra le tendenze dell’inverno vi è indubbiamente quella del ricorso alle nuances neutre e chiare: il beige, il bianco panna, le sfumature più chiare di marrone, il rosa antico popolano gli scaffali e donano a qualsiasi look un tocco di raffinatezza irrinunciabile.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

L’abbinamento tra una gonna longuette in maglia e un top oversize dello stesso colore, ad esempio, è adatto allo smartworking, all’ufficio, ai pomeriggi domestici o a quelli urbani. Perché diciamo la verità: se c’è una cosa che il lockdown mondiale ci ha insegnato è apprezzare uno stile comodo e accogliente e un completo in lana in questo ci aiuterà sicuramente! Arricchite il tutto con accessori colorati, un paio di stivali in pelle o uno stivaletto modello Chelsea con platform in gomma a contrasto.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Gonne e maglioni coordinati in colori brillanti

Foto Getty Images | Pietro D’aprano

Se invece amate stupire coi colori forti e apprezzate i look esuberanti e giovanili, dite ciao alle nuances neutre e optate per quelle neon, anch’esse tra le tendenze di questa stagione invernale. Brand del calibro di Balenciaga, Alberta Ferretti, Versace, Hermès propongono maglioni a collo alto coloratissimi da abbinare a gonne in lana o in pelle (i capi in pelle sono di tendenza quest’anno, ve lo avevamo detto?).

Foto Getty Images | Edward Berthelot

I colori prediletti sono il verde fluo, il giallo ocra, il viola, il rosso e, in generale, gonne e maglioni in lana a stampe o fantasie geometriche, floreali o astratte.

Look coordinati per occasioni formali

Foto Getty Images | Donato Sardella

Per un outfit più inquadrato e adatto a occasioni particolarmente formali si può sostituire la gonna in jersey con una gonna al ginocchio in lana pettinata più rigida, rimpiazzando il maglione oversize con un cardigan coordinato avvitato, oppure una camicia con colletto da collegiale da “scaldare” con un maxi gilet.

Dolce e Gabbana | Foto Getty Images

La knitwear mania e la vest mania (rispettivamente l’amore per i capi in maglia e per “i gilet della nonna”) ci accompagneranno almeno durante tutta la stagione fredda. Non abbiate paura di sembrare vostra nonna, le tendenze della moda dicono che è tutto ok!

Foto Getty Images | Mathis Wienand

Gonne in lana e maglioni per tutte le tasche

Foto Zara

Le gonne in lana dei brand fast fashion per eccellenza sono lunghe o corte, dritte o a campana, monocolore o a quadri. Mango e Zara propongono modelli à la Chanel in coordinato con giacchine o maglioni crop top, gonne in lana a fantasia tartan e modelli longuette asimmetrici a vita alta da abbinare a stivaletti a punta con tacchi a spillo vertiginosi.

Gonna in lana grigia | Foto Mango

Modelli plissettati e a costine si affiancano a gonne midi dal tocco anni ’90. Come Prada in passerrella, anche Mango e Zara scelgono le fantasie geometriche dal gusto anni ’70 per le loro gonne in lana. H&M opta per modelli a tubino color ruggine o a quadri bianchi e neri, da abbinare a maglioni in coordinato che ricordato i modelli in lana proposti da Jacquemus sulle sue passerelle.

Gonna in maglia | Foto H&M

In generale, i look di quest’anno coniugano stile sportivo e tocco romantico, con gonne in tessuti leggeri da abbinare a maxi maglioni a collo alto, fantasie floreali da alternare a nuances neutre come il tortora, il beige o il bianco.