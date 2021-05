Un capo d’abbigliamento imprescindibile per la primavera – estate 2021 è la gonna lunga. Pratica, versatile e fresca, vi permetterà di giocare con tantissimi abbinamenti diversi e stili. La gonna lunga è assolutamente tra i capi di tendenza per la bella stagione, quest’anno, e non potete assolutamente non averne almeno una nel vostro armadio.

Ecco quindi la nostra selezione di gonne lunghe e alcuni consigli su come abbinarle per essere super cool.

Desigual, gonna lunga fantasia

Partiamo subito con la gonna fantasia, in 100% viscosa, di Desigual. Questo capo, dalla fantasia geometrica iper colorata, tra le caratteristiche che contraddistinguono i design del brand, è perfetta da abbinare ad una maglietta con scollo ampio sulla schiena nera, una comoda giacca di jeans e un paio di sandali bassi, perfetti per una passeggiata in centro o un aperitivo con le amiche.

Foto Amazon | Desigual FAL_Norah Gonna Donna

Zara, gonna midi in denim

Dalle fantasie iper colorate di Desigual passiamo a Zara e alla sua gonna midi in jeans. Sì, anche se le midi non sono propriamente gonne lunghe, sono comunque i capi più glamour per la primavera-estate, perfette da abbinare con una canottiera bianca o una maglietta con maxi stampa, sneakers basse e chiodo in ecopelle per la primavera, magari colorato.

Foto Zara | GONNA MIDI DENIM

Only, gonna a pieghe

Per la primavera-estate 2021 non può assolutamente mancare nel vostro guardaroba una gonna a pieghe. In questo caso vi proponiamo di Only, in color sabbia, realizzata in poliestere con vita elasticizzata e pratica cerniera. Questo modello di gonna lunga può essere davvero indossato con tutto, dalla camicia con maniche a sbuffo alle t-shirt fantasia, con snearkers basse bianche o iper colorate e, perché no, sabot con tacco, che quest’anno sono di gran moda. Una gonna che potremmo definire “jolly”, perfetta per diverse occasioni, dall’ufficio alla passeggiata in centro.

Foto Amazon | ONLY ONLANINA Skirt JRS

Hikong, gonna lunga a fiori

Questa gonna lunga, proposta da Hikingo, è perfetta per una bella passeggiata sulla spiaggia. Inoltre, la maxi stampa a fiori la rende davvero di tendenza per la primavera-estate, perfetta da abbinare come in foto ad un top bianco, un paio di sandali bassi e, nelle serate freschette, una bella giacca di jeans o un kimono leggero.

Foto Amazon | Hikong Gonna Lunga

Mango, gonna stampa floreale

Sulla scia delle gonne lunghe floreali vi proponiamo anche il modello di Mango, in tessuto fluido e vita elasticizzata, con laccio regolabile. Questo capo, super colorato, fa parte della linea Committed, ed è quindi realizzato con fibre e/o processi di produzione attenti all’ambiente. Per questa gonna l’abbinamento super cool che vi consigliamo è quello con una maglietta che richiami i suoi colori, con sneakers basse bianche e giacca di jeans, sempre di tendenza per la primavera-estate 2021.