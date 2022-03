Un tuffo nei bracciali di tendenza della stagione, spessi e brillanti

Le settimane della moda hanno dato i loro frutti in fatto di tendenze e come sempre ci danno l’occasione di esplorare quelle della primavera-estate di quest’anno. Oltre all’ormai diffuso revival di epoche passate, in particolare le sfumature degli anni Novanta e Duemila, in fatto di gioielli il trend è sì il colore, ma soprattutto forme rigide e voluminose.

Prepariamoci a indossare i bracciali grandi, spessi e vistosi che saranno l’accessorio top della bella stagione.

Luminosità e volume: i diktat dei bracciali primaverili

Cosa potevamo aspettarci dal prepotente ritorno degli anni 2000 sulle passerelle se non i bracciali rigidi e pieni? Il colore, nemmeno a dirlo, sarà protagonista anche nei gioielli che però dovranno essere soprattutto luminosi e ben visibili.

Largo quindi all’oro, all’argento e a materiali rivisitati come la plastica e la pelle. Mango, ad esempio, propone un bracciale passepartout rigido e dalla linea irregolare, perfetto per outfit casual se abbinato a giacche in pelle e leggings, ma anche per la sera indossato con un abito glam.

Foto Mango

Meravigliosi sono anche i bracciali di Zara in pelle con chiusura metallica, rigidi e con intrecci, nodi e trecce da indossare al polso abbinando tra loro colori e grandezze. Un must coloratissimo e davvero originale perfetto per dare a un look casual con minigonna quel pizzico di carattere in più!

Foto Zara

Altro grandissimo must have è il bracciale in foglie intrecciate color oro di Bijou-Brigitte: spesso e voluminoso, si abbina a meraviglia in contrasto con un minidress nero con spalline sottili ma anche con un micro-tailleur color block! Provare per credere.