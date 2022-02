I leggings a staffa danno carattere a ogni look, vedere per provare

Per chi era bambina negli anni ’80 e ’90 i leggings con la staffa sono stati la croce e delizia quotidiana, immancabile negli outfit sportivi di tutti i giorni. I fuseaux (sì, si chiamavano così) li indossavamo per fare ginnastica, sport e per giocare con gli amici: tutto avremmo pensato tranne che sarebbero stati i protagonisti della moda primaverile del 2022!

Eppure le sfilate ce lo confermano, i leggings con la staffa sono il capo irrinunciabile di quest’anno e passano dall’essere il must dell’abbigliamento sporty alla mania delle It Girl. Sarà quell’atmosfera vintage che ci fa sempre innamorare o lo spirito amazzone che alberga in noi?

Leggings con la staffa, come indossarli per essere cool

Le più grandi maison della moda li propongono non solo nell’abbigliamento urban e streetstyle ma anche come rivisitazione chic di un grande classico. Eccoli allora spuntare con le scarpe con il tacco per dare quel tocco in più a un look total black, come insegna Victoria Beckham.

Il segreto? Non nascondere la staffa, ma metterla in evidenza facendola passare sopra una scarpa fantasia, colorata e vistosa.

Anche la lunghezza della staffa è qualcosa su cui giocare! Dal modello regular a quello lunghissimo che lascia scoperta parte della gamba ed emerge anche su stivaletti e sandali.

Per chi, invece, non vuole rinunciare alla comodità e allo stile street, l’abbinamento cool è con mocassini neri e cappotti lunghi.

I modelli sono tanti, così come tessuti e decorazioni che vedono una vera e propria rinascita di questi leggings. Scegliamoli a costine e colorati per creare abbinamenti originali con maglioni e camicie.

Oppure puntiamo sulle trasparenze effetto collant per look da sera glamour e urban chic!

O ancora approfittiamo del grande trend di stagione e puntiamo tutto sulla pelle per essere originali e super glamour.