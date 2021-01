Tendenze maglioni rosa: i look da copiare

Il rosa sembra essere di tendenza ogni anno con una leggera differenza di tonalità, dal millennial al baby pink. Anche quest’anno non possono mancare dei capi rosa nel nostro guardaroba: Bubblegum è la tonalità brillante di rosa che sarà di tendenza nel 2021. Dopo aver avvistato il rosa brillante nelle più disparate categorie dalle borse alle scarpe, oggi parleremo dei maglioni rosa di tendenza e come abbinarli per un look invernale sgargiante e divertente.

Maglioni rosa da abbinare ai jeans: un look perfetto per tutti i giorni

Quando abbiamo a che fare con tonalità di colori sgargianti e particolari, come il Bubblegum, la cosa migliore è puntare su abbinamenti semplici, come un tessuto denim. Noi ci siamo innamorate del look proposto da Mango: un maglione rosa a trecce con maniche a sbuffo sopra un paio di jeans regular con sneakers sportive.

Ancora più Bubblegum è il maglione di Bershka MIT, accollato, ma morbido sui fianchi, con maniche leggermente a sbuffo, perfetto da abbinare a un paio di jeans chiari, quasi color ghiaccio, rigorosamente a vita alta, per slanciare la figura e un paio di stivaletti neri.

Tendenze maglioni Bubblegum: osate con i contrasti

Quando si tratta di colori sgargianti come il Bubblegum, le strade sono due: scegliere abbinamenti semplici o neutri, come un paio di jeans, oppure osare con un contrasto audace, abbinando al maglione rosa Bershka, dei pantaloni in pelle nera o, perché no, una gonna in pelle.

Se amate scoprire le gambe, anche d’inverno, allora osate ancora di più e accompagnate al vostro maglione rosa Bubblegum Faina una gonna in pelle nera plissettata e di media lunghezza, per un effetto ancora più chic ed elegante.

Maglione rosa e pantaloni bianchi: un look cozy e super luminoso

Se i colori accesi non vi donano, allora optate per una tonalità leggermente più tenue di rosa, come il maglio CIELI di Mango, e abbinatela al bianco e al beige: il risultato sarà un perfetto outfit in stile invernale luminoso e adatto a qualsiasi tipo di carnagione.