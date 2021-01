Il rosa è un colore che non passa mai di moda: a seconda delle stagioni, cambiano le tonalità ma è sempre protagonista. Quest’anno tocca al Bubblegum Pink, la nuance perfetta per ravvivare questo freddo inverno e per proiettarsi verso i trend della prossima primavera.

Visto sulle passerelle di Balmain, Chanel, Chloé, Erdem, Prada e Giambattista Valli, ha già contaminato abiti e accessori, rendendo i look più romantici e pop.

Bubblegum Pink: cosa acquistare e come abbinarlo

Il bello di questa punta di rosa è che sta bene con moltissimi colori: a differenza del cipria, di quello antico o shocking, del pesca o del baby, non lega particolarmente, ma si staglia nell’outfit prendendosi la scena.

Perfetto per creare un irriverente color block, il Bubblegum Pink può anche essere portato con non-colori come nero e bianco per non sovraccaricare il look.

Diamo un’occhiata a capi e accessori da avere in questo rosa brillante e pop.

Il cappotto in ecopelliccia

Sicuramente indicato per le ragazze che non temono di essere al centro dell’attenzione, il cappotto rosa è davvero cool. Un esempio? Il Camille Cocoon faux shearling coat di Stand Studio.

Foto | Stand Studio

Il vestito

Non c’è niente da fare: il vestito rosa fa subito effetto principessa. Uno stile che può piacerci e vogliamo assecondare, oppure che possiamo ribaltare con la giusta attitudine.

Il minidress di Asos Design, incrociato e con le maniche a sbuffo, si presta a essere abbinato ad anfibi neri e accessori voluminosi, rendendolo più contemporaneo.

Foto | Asos Design

Se invece ciò che cerchiamo, è proprio un abito che ci faccia sentire La Bella Addormentata, l’abito in satin Rumi di Jonathan Simkhai è quello che fa per noi. La lunghezza midi lo cala nel 2021 senza rinunciare allo stile romantico.

Foto | Jonathan Simkhai

Ma il Bubblegum Pink in una nuance leggermente più spenta rende ancora più glam un abito più formale. Azolla di Malene Birger è l’ideale per le cerimonie e il suo bello è che sta bene con accessori sia oro che argento.

