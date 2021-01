I migliori modelli di gonne in pelle del 2021

La mini è un grande classico. Sdoganata ormai da molti anni non è più solo per ragazzine o per il sabato sera, ma è diventato un capo adatto a tutte. Non quella di jeans però: stiamo parlando di gonne in pelle.

Potrebbero sembrare “troppo”, ma non è così, basta saperla abbinare. In realtà la gonna di pelle, che sia mini o maxi, nera o in vernice, è un capo semplice da indossare e sa essere molto elegante.

Ecco quali sono i migliori modelli di gonne in pelle da avere assolutamente per il 2021.

Mini gonna in pelle

C’è chi la preferisce classica, corta di pelle nera. Qualcuna invece preferisce osare, scegliendo modelli con borchie e zip. Qualsiasi sia il look che sceglierete, l’importante è ricordare di abbinarla a capi semplici per un look elegante.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Una mini in pelle, una camicia bianca, o un maglione di lana. Per l’inverno una calza scura, in primavera a gamba nuda.

Foto Getty Images | Melodie Jeng

Se invece prediligete un look casual (o sulla vostra carta d’identità siete sotto i trenta), una maglietta vintage e delle scarpe da ginnastica saranno l’abbinamento ideale alla vostra gonna di pelle.

Le gonne longuette

Non disperate se invece la mini non fa proprio al caso vostro, perché la gonna di pelle è perfetta anche in versione longuette.

Foto Getty Images | Daniel Zuchnik

Con una lunghezza al polpaccio non preoccupatevi di osare troppo: un paio di décolleté e una camicetta saranno adatte sia all’ufficio che a una cena romantica.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Una vera fashionista, invece, indosserà la sua longuette di pelle con stivaletti e un soprabito oversize.

Le gonne di pelle più wild

Ovviamente, le gonne di pelle sono il perfetto capo da indossare per chi vuole osare scegliendo stampe e pellami più wild. In questo caso, l’aniemalier si sposa benissimo con una longuette. Mentre per la mini, il color block o il patchwork faranno davvero scena.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

La regola è sempre la stessa però: più la gonna è stravagante, più il look e gli accessori dovranno essere sobri e classici.