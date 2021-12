Il cappotto bianco ci dona l'eleganza di una vera regina

Qual è il primo colore che ci viene in mente se pensiamo all’inverno? La risposta, quasi sicuramente influenzata dall’idea di freddo e neve, sarà il bianco. Fortuna che tra i colori moda autunno-inverno 2021/2022 il bianco e le sue tante sfumature vanno per la maggiore. Nuance perfetta per dar vita a look sportivi ed eleganti, il bianco è il colore must have soprattutto per quanto riguarda un capo immancabile nel nostro armadio: il cappotto.

Cappotto bianco: 1000 e uno modelli tra cui scegliere

I modelli di cappotto bianco tra i quali possiamo spaziare sono tantissimi: un esempio può essere uno dei tanti capi trapuntati di tendenza come il puffer jacket, noto anche come piumino crop top. In alternativa si può optare per un cappotto oversize in lana dall’estetica genderless con cintura in vita, indumento che può anche aiutarvi a far sembrare il vostro look expensive e che è uno dei più amati nella moda minimalista. Oppure che ne dite di un Teddy Bear Coat? Le parole d’ordine, comunque la si metta, rimangono due: cappotto sì, purché sia bianco.