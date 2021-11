Se c’è un cappotto iconico firmato Max Mara quello è il Teddy Bear Coat. Avvolgente, morbido, peloso, perfetto per affrontare il freddo dell’inverno e… costosissimo. Fortuna che il cappotto orso è diventato così cool da essere riproposto in tante forme e colori da tutti i brand di fast fashion più famosi! Se amate questo modello di soprabito e siete in cerca di qualche opzione low cost per poterlo sfoggiare durante la stagione fredda che è ormai alle porte, ecco qualche opzione selezionata da noi, quasi come fosse tempo di saldi invernali!

Teddy Bear Coat per tutte le tasche!

Il bello della moda è che è in continua crescita ed evoluzione e che è qui proprio per realizzare i nostri sogni di tendenza. Se vi piace il Teddy Bear Coat in stile Max Mara, sappiate che ne troverete da Mango, su ASOS, da H&M e da Zara in tanti colori moda autunno-inverno, di tante lunghezze e in tanti tagli tra cui scegliere. Ecco alcuni esempi:

il cappotto in pelliccia di pile bordeaux H&M;

Foto H&M

il cappotto orso bianco panna Zara;

Foto Zara

il Teddy Coat oversize marrone Mango.

Foto Mango

Non ci resta che scegliere il nostro preferito e goderci il calduccio di un Teddy Bear Coat.