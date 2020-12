Tra le tendenze colori moda per la stagione invernale ce n’è uno che, inaspettatamente, spicca più degli altri: il bianco. Il non colore per eccellenza è stato declinato in diverse sfumature sulle passerelle, dal bianco candido al bianco sporco, dal bianco panna al beige chiarissimo. I colori chiari danno vita ad outfit raffinati e ricercati e, anche se non sono comunemente associati alla moda invernale, quest’anno adornano piumini, giacche, cappotti, completi gonna e maglione e chi più ne ha più ne metta. Vediamo allora quali sono le proposte migliori da sfruttare per i nostri look invernali bianchi!

Cappotti e piumini bianchi

Piumino bianco Max Mara – Foto Getty Images | Victor Boyko

I soprabiti bianchi sono elegantissimi e sanno donare un’aura di altezzosità a chiunque li indossi, soprattutto se si tratta di mantelle o di cappotti in lana sartoriale, magari con cinture in vita o dal taglio a sacco, come piaceva negli anni ’90 che quest’anno sono tornati alla ribalta.

Cappotti bianchi eleganti

Cappotto bianco elegante | Foto Gucci

I cappotti bianchi di Gucci hanno colli di pelliccia, bottoni dorati e taglio naïf; oppure un taglio a cappa, molto di tendenza insieme alle mantelle quest’anno.

Cappotto bianco Lanvin — Foto Getty Images | Peter White

Anche Lanvin sceglie collo di pelliccia e bottoni dorati, ma vira su un taglio a campana dal tocco più “adulto”. Max Mara ripropone l’iconico Teddy Bear Coat, ma stavolta in bianco panna.

Cappotto bianco teddy | Foto Max Mara

Piumini bianchi dal tocco sportivo

Piumino bianco | Foto Miu-Miu

Per un soprabito dall’aria più sportiva, sappiate che i piumini sono tra le tendenze irrinunciabili di quest’anno: Max Mara, Miu Miu e il mastro dei piumini Moncler scelgono modelli corti o lunghi fino al ginocchio, a sacco per un tocco più confortevole e avvitati per un finish sporty-chic. Moncler gioca coi tagli dei cappotti eleganti e li applica ai suoi piumini, facendoli somigliare ad abiti “antichi” dalla gonna a palloncino.

Abiti e completi bianchi

Se vi siete già procurate un soprabito bianco, ora è giunto il momento di sperimentare un total look white, optando per maglioni in lana a pelo lungo, pantaloni a palazzo, abiti in tessuti cangianti come il raso o la seta e gonne a ruota, a pieghe o longuette a tubino. Ecco alcune delle scelte migliori dalle passerelle e dai brand di fast fashion.

Abiti e vestiti in colori chiari

Foto Getty Images | Peter White

Stella McCartney, Valentino, Alexander McQuenn, Giambattista Valli, Marc Jacobs sono solo alcuni degli stilisti che hanno deciso di puntare sul bianco. Jacobs propone completi di mini dress anni ’60 abbinati a soprabiti dello stesso colore, tra questi anche la versione in bianco panna; oppure versioni chiare dei classici e intramontabili abiti a tubino. Brandon Maxwell punta sul nude look, con abiti a collo alto e maniche lunghe, gonna svasata a sirena per una silhouette sinuosa da red carpet.

Foto Getty Images | Kristy Sparow

McQueen punta sul bianco e rosso, aggiungendo ricami in rosso brillante ai suoi abiti bianchi, mentre Givenchy propone abiti lunghi in tessuti luminosi… sempre senza rinunciare al bianco perla!

Completi in coordinato bianchi

Foto Getty Images | Pascal Le Segretain

Jacquemus, che vira verso proposte più sportive e sfruttabili nella vita di tutti i giorni, ama i completini in lana coordinati: shorts a cannolè e top abbinati, gonne in maglia abbinate a maglioni oversize dai colori chiarissimi, riproposti anche sugli scaffali dei brand low cost, Zara e Mango in particolare, che non deludono mai e sono sempre al passo con le tendenze moda della stagione.

Foto Getty Images | Estrop

Alberta Ferretti propone pantaloni a vita alta con pinces, gonne in stuoia abbinate a giacche crop top, maglioni in lana mohair e top con una delle sue classiche scritte: quest’anno è la volta di back to winter.

Accessori e calzature: bianco è elegante

Jackie bag | Foto Gucci

E infine accessori e calzature, che non possono mai mancare. Tra le borse di tendenza quest’anno c’è il nuovo modello Jackie firmato Gucci, rivisitato da Alessandro Michele in chiave moderna e nuovi colori: tra questi, udite udite, anche il bianco! Per quanto riguarda le scarpe la nostra scelta è ricaduta sul modello Chelsea boot, perfetto da abbinare a look sportivi o confortevoli come piace alle star del jet set. Dr Martens, il brand di tendenza che piace a giovani e meno giovani, propone vari modelli di anfibi e stivaletti bianchi, con platform in gomma e impunture gialle a contrasto come è tipico del brand. Tra i vari accessori, non potrete sicuramente rinunciare a un cappello: scegliete un classico basco in lana bianca o un cappello con la tesa in colori chiari per aggiungere personalità e stile al vostro look. Per un outfit più sportivo puntate su un bucket hat o un baseball hat, di tendenza sia per l’inverno che per la primavera che verrà.