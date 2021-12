Fate sembrare il vostro look expensive con 3 semplici trucchi

Vi siete mai soffermate a guardare con occhi ammirati i look firmati dai più celebri design di moda? Magari chiedendovi come fare a riprodurre quei look super expensive ma avendo a disposizione un budget molto più limitato? Esistono alcuni trucchetti facili e semplici da seguire che faranno sembrare il vostro look super luxury. Eccone di seguito 3 da provare subito!

Trucchi chic: i segreti per far sembrare un look expensive

Dallo scegliere i materiali giusti agli abbinamenti in colori moda più accattivanti, dai giusti accessori alle calzature adatte al look, i modi per far sembrare un look expensive sono tantissimi. Ecco i 3 che ci sono venuti subito in mente:

Mixare i colori per dare vita a look ton sur ton. Un esempio? Unire capi bianchi avorio, beige chiarissimo e bianchi per ottenere un outfit dal gusto chic e raffinato. Adatto alle donne mature e alle giovanissime.

Indossare un cappotto in lana con cintura in vita. Un cappotto elegante rende chic qualsiasi look, anche i più sportivi. Comprare un cappotto in lana modello accappatoio è un ottimo investimento fashion.

Abbinare borsa e scarpe alla perfezione. Vietato scegliere la borsa senza abbinarla alle scarpe: che si tratti di stivali alti cuissardes super cool o stivaletti platform, di calzature con kitten heel o altre tendenze scarpe, la borsa e gli accessori dovranno sempre esservi abbinati. Per colore, stile o brand!

Ora siamo pronte a sfoggiare look super expensive!