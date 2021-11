Total white: la moda non è mai stata più raffinata

Il mondo delle fashion addicted si divide in due parti (o forse tre): quello di chi ama i colori moda accesi e brillanti come il verde lime, il fucsia o il blu elettrico; e quello di chi preferisce le nuance neutre. Fortuna che il total white è una delle tendenze moda più in voga dell’autunno inverno. Dal cappotto, ai pantaloni, ai maglioni, alle borse, alle calzature il bianco in tutte le sue sfumature è la chiave per outfit di classe, raffinati e allo stesso tempo al passo coi trend del fashion.

Total white, anche il cappotto!

Quando si tratta di capi bianchi, capiamo bene che l’unico problema è quello di dover stare attentissimi a non avvicinarsi a superfici non proprio pulite. Ma la raffinata ricercatezza di un look total white ci ripaga di tutto. Tra i capi più irrinunciabili se vogliamo cavalcare l’onda del total white vi è il cappotto. Che si tratti di un soprabito modello Teddy Bear Coat, di un cappotto oversize e genderless dal taglio anni ’90 o un cappotto avvitato e ultra femminile non importa.

L’importante è averne almeno uno nell’armadio.