Parola d’ordine dell’autunno 2021 è comodità, ed ecco allora spuntare i cappotti oversize, la super tendenza della moda fall/winter di quest’anno.

Il freddo ci fa venire voglia di essere avvolte dal calore, che sia quello di un abbraccio o del nostro gatto, o meglio ancora di un cappotto perché no! L’effetto “plaid con le maniche” dei modelli oversize ci attira come mosche: possiamo finalmente essere glamour con qualcosa di meravigliosamente comfy.

Lana, cashmere, teddy…a ogni donna il suo tessuto preferito! Solo una regola: anche la lunghezza deve essere over, possibilmente sfiorando le caviglie. È però sui colori che la tendenza dei cappotti oversize ci lascia un’infinità di scelta. Se il marrone, nelle sue ampie sfumature, è certamente il colore dell’autunno 2021, a esso si affiancano le tinte neutre, i colori pastello e anche le nuance più accese come il giallo, il viola e il rosso.

Anche i modelli sono tantissimi e ci permettono di spaziare nei look scoprendo personalità ogni giorno diverse. Dal cappotto destrutturato a quello dal taglio maschile, dal modello “accappatoio” dalla classe sempiterna, al teddy coat comodo e morbido, le possibilità di essere al top non mancano di certo.

Cappotti oversize: i modelli migliori e più economici

Vediamo allora quali sono i modelli più trendy di questa stagione, colorati, fantasia o neutri, ma soprattutto economici. Perché per essere belle e alla moda non sempre è necessario prosciugare le nostre finanze.

Il cappotto a quadri colorato di Mango

Foto Mango

Se vogliamo un cappotto dalla linea classica ma con uno sprint in più, il modello a quadri rosso e bianco proposto da Mango è perfetto. Oversize sì, ma con un taglio dritto, lungo e con le maniche chiuse sui polsini da semplici bottoni. Il misto lana, inoltre, vi consente di indossarlo fin da subito…che aspettate?

Bon Bon girl con un cappotto rosa pastello

Foto Mango

Il rosa è la vostra passione e non volete rinunciarci per nulla al mondo? Questo è il cappotto che fa per voi. Da indossare su un outfit semplice per regalarvi una coccola zuccherosa perfetta per le grigie giornate invernali. Un modello con personalità, il collo è a V con rever, ha due tasche laterali e uno spacco posteriore per avere ancora più comodità.

La sostenibilità è fashion!

Foto H&M

H&M e la sua svolta sostenibile ci piace, ci piace tantissimo! Soprattutto quando propone un cappotto come questo, un oversize dai toni neutri lunghissimo. Con lana riciclata al 70% vi farà sentire al caldo anche nei giorni più freddi, felici di aver contribuito nel vostro piccolo a rendere il Pianeta un posto migliore.

Combattiamo il grigiore con la fantasia

Foto Zara

Siete abituate a vestire sempre di nero, monocolore, e cercate qualcosa che riesca a esprimere il turbinio di emozioni che avete dentro? Il cappotto lunghissimo di Zara ha una fantasia talmente meravigliosa che vi conquisterà!

Colori pastello: la delicatezza è un must

Foto Zara

Per avere sempre con voi un sentore di primavera e sentirvi delicate come un bocciolo di rosa, non potete non scegliere il cappotto over di Zara color verde pastello. Assolutamente unisex e genderless, questo modello prevede un ampissimo collo a reverse e una chiusura a doppiopetto: il top per ogni tipo di outfit, dai più casual ai raffinati.